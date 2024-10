Žije v najizolovanejšom dome v krajine: Žena popísala, aký je život uprostred ničoho, kde nemá signál a nepozná Netflix

Možno máte tiež občas všetkého dosť a pomyslíte si, že by bolo pekné uchýliť sa niekam na opustený ostrov. Táto žena sa rozhodla, že sa presťahuje do najizolovanejšieho domu v Británii. Najbližší susedia sú vzdialení takmer pol hodiny jazdy autom.

Ako informuje Mail Online, 49-ročná Sue Edwards sa rozhodla, že bude žiť v najizolovanejšom dome v Británii, takmer úplne odrezaná od sveta, no je v ňom spokojná a šťastná. Sídlo Skiddaw House leží v horách a jedinú spoločnosť robí Sue väčšinu času jej psík Jura. Nasťahovala sa sem pred vyše dvoma rokmi a vzdala sa množstva moderných vymožeností. Napríklad, má len obmedzené množstvo dát na mesiac, inak je bez internetu.

This time last week in the Lakes – shout out to ⁦@SkiddawHouseYHA⁩ which was a brilliant and unique place to stay. So well kitted out and staff (Sue) v hospitable #yha #getawayfromitall pic.twitter.com/0xtRbfKMwb

— Geography Alice (@alicelouisegrif) September 8, 2023