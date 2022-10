Žiadna klasika či kult: Štúdia odhalila najdesivejší horor všetkých čias. Je ním film z roku 2020 o pandémii

Podobných rebríčkov už vznikli desiatky (samozrejme, bude ich viac), no každý nový vždy (najmä) fanúšikov hororov nemálo zaujme. Najnovší rebríček najdesivejších hororov všetkých čias dali dohromady opäť vedci. A stále to zrejme pre niekoho bude prekvapenie, no najhrôzostrašnejším filmom nie je žiadna klasika zo 70. rokov, dokonca ani nechutná snímka plná krvi a z tela trčiacich vnútorností nakrútená v modernej ére.

Aj keď sa to možno nezdá, každý jeden rok vzniknú vo svete filmov desiatky nových zástupcov hororového žánru. Niektoré sú dobré, iné zlé, no všetky ich spája jedno: v divákoch sa snažia vzbudiť strach a zdesenie.

Víťazom stále film z roku 2020

O hororovom žánri sa ale už niekoľko rokov hovorí ako o vyčerpanej studnici nápadov, pretože len máloktorý nový námet dokáže zaujať tak, ako tie filmy, ktoré sme videli v minulosti. Áno, vydarených hororov je dnes naozaj žalostne málo, preto je prekvapením, že najnovší, vedcami a verejnosťou zostavený rebríček najdesivejších filmov, aké kedy vznikli, vyhral film britskej produkcie z roku 2020. Informuje o tom web UNILAD.

Nejde pritom o prvý úspech tohto hororu v tomto prieskume. Skupina nadšencov totiž najdesivejší horor hľadá každý rok v období Halloweenu a už druhý rok po sebe to snímka Host režiséra Roba Savagea „vyhrala“.

Nezvyčajný prieskum

Štúdiu opäť vypracoval The Science of Scare Project a realizovaná bola znova na vzorke 250 (samozrejme, nových) dobrovoľníkov. Ich úlohou bolo pozrieť si 40 svetovo najdesivejších snímok.

Filmy sledovali v špeciálne vybavených miestnostiach, pričom ich srdcový tep bol monitorovaný prístrojmi. Na základe ich vydesenia (vyšší srdcový tep pri strašidelných scénach a podobne) bol následne zostavený rebríček tých hororov, pri ktorých bol ich tep najvyšší.

Len jeden film desil najviac

Ako výsledok tohto experimentu opäť preukázal, diváci pri väčšine sledovaných hororov mali normálny srdcový rytmus 64 úderov za minútu, ktorý ale vyskočil na 88 úderov za minútu pri sledovaní hororu Host.

Víťaz tohto ročníka vznikol ešte v roku 2020 počas pandémie a sleduje šesticu priateľov, ktorí sa odhodlajú usporiadať paranormálnu seansu s temným médiom počas celosvetového lockdownu. Deje sa tak prostredníctvom videohovoru v aplikácii Zoom. To, čo ale spočiatku vyzeralo ako nevinná hra, sa vzápätí zmenilo na boj o život, pretože takýmto spôsobom prebudili zlovestnú silu, ktorá začala prenikať do ich domovov.

Tak ako minulý rok, aj tento sa na popredných priečkach objavili skôr novšie snímky. Rebríček sa oproti vlaňajšku pozmenil, umiestniť sa podarilo aj pokračovaniu staronového víťaza, snímke DASHCAM. Kompletný zoznam si môžete pozrieť na tomto odkaze, Top 10 uvádzame nižšie.