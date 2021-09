Žiadna klasika či kult: Nová štúdia odhalila najdesivejší horor všetkých čias. Je ním film z roku 2020

Podobných rebríčkov už vznikli desiatky (ak nie aj viac), no každý nový vždy verejnosť a najmä fanúšikov hororov zaujme. Ten najnovší rebríček najdesivejších hororov všetkých čias však bol zostavený podľa štúdie. A prekvapivo tým najhrôzostrašnejším filmom nie je žiadna klasika zo 70. rokov ani nechutná snímka plná krvi a z tela trčiacich vnútorností z modernej doby.

Každý rok vznikne vo svete filmov množstvo hororových projektov. Samozrejme, v dnešnej dobe, kedy sa už aj o hororovom žánri hovorí ako o vyčerpanej studnici nápadov, len máloktorý dokáže zaujať natoľko, že diváci nešetria pri jeho hodnotení nadšením. Vydarených hororov je dnes naozaj málo, preto je prekvapením, že najnovší, štúdiou zostavený rebríček najdesivejších filmov, aké kedy vznikli, vyhral film britskej produkcie z minulého roka, píše web NME.

Nezvyčajný experiment

Prekvapivé pritom je, že na základe štúdie, ktorú nedávno vypracoval The Science of Scare Project, sa v prvej desiatke nachádzajú len relatívne nové horory, ktorých vznik sa datuje do obdobia poslednej dekády.

Štúdia bola realizovaná na vzorke 250 dobrovoľníkov, ktorí si mali pozrieť 40 „svetovo najdesivejších“ hororov. Filmy sledovali v špeciálne vybavených miestnostiach, pričom ich srdcový tep monitorovali prístroje. Na základe ich vydesenia bol následne zostavený rebríček tých hororov, pri ktorých bol ich tep najvyšší.

Ako výsledok tohto experimentu preukázal, diváci pri väčšine sledovaných hororov mali normálny srdcový rytmus 64 bpm, ktorý ale vyskočil až na 88 bpm pri sledovaní jedného konkrétneho filmu. Ten napokon vyšiel z prieskumu ako najdesivejší. Je ním britský nízkonákladový horor s názvom Host režiséra Roba Savaga, ktorý vyšiel len minulý rok v čase pandémie.

Horor z pandémie najdesivejší

Host sleduje skupinu šiestich priateľov, ktorí sa odhodlajú usporiadať paranormálnu seansu s temným médiom počas celosvetového lockdownu a prostredníctvom videohovoru v aplikácii Zoom. To, čo ale spočiatku vyzeralo ako nevinná hra, sa vzápätí zmení na boj o život, pretože takýmto spôsobom prebudia zlovestnú silu, ktorá začne prenikať do ich domovov.

Podobný výskum sa robil aj pred rokom, kedy sa na prvé miesto podarilo prebojovať hororu Sinister. Ten sa tento rok umiestnil na druhom mieste celkového rebríčka.

Klasiky na nižších pozíciách

Čo je však prekvapením, je fakt, že na prvých priečkach sa nachádzajú, ako sme spomínali prevažne nové hororové snímky. Kompletný zoznam aj s ďalšími výsledkami štúdie nájdete na tomto webe. Prvú Top 10 uvádzame nižšie.

Do Top 40 sa dostali aj staré klasiky ako Nočná mora z Elm Street (z roku 1984), ktorá skončila na 16. mieste, či prvý diel kultovej slasher série Halloween z roku 1978, ktorý skončil na 17. mieste. Horor Vyháňač diabla (The Exorcist), ktorí mnohí kritici označujú za najdesivejší horor všetkých čias už niekoľko rokov, skončil podľa tohto výskumu až na 21. mieste.