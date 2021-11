Ženy znásilňovala lesbička v jeho hlave. Billy mal 24 osobností, súd ho oslobodil, lebo zločiny nepáchalo jeho pravé ja

Spáchal zločiny, no súd ho uznal nevinným bez toho, aby sa pomýlil. Ako je to možné? Billy Milligan sa stal sa prvým človekom, ktorý bol zbavený svojej viny v dôsledku uznania poruchy osobnosti. To znamená, že zločiny síce boli spáchané jeho rukami, on ich ale vlastne nemal urobiť. V Billyho hlave žilo celkovo 24 rôznych identít, ktorých správanie nedokázal ovládať. Napriek tomu, že túto verziu súd prijal, niektorí s ňou úplne nesúhlasia.

Billy, celým menom William Stanley Milligan, sa narodil 12. februára 1955 v meste Miami Beach v štáte Florida. Jeho otec mal problémy s alkoholom, trpel depresiou a po prvotnom nepodarenom pokuse o samovraždu napokon po otrave oxidom uhoľnatým o svoj život prišiel.

Začalo to pri jeho otčimovi

Billyho mama vystriedala niekoľko partnerov a asi žiadny z nich nebol pre malého chlapca a jeho súrodencov ideálnym vzorom. Posledné manželstvo uzavrela s mužom menom Chalmer Milligan, ktorý sa stal Billyho nevlastným otcom. Podľa neskorších psychiatrických vyšetrení práve sem siahajú korene zrodenia jeho poruchy osobnosti, ktorá sa stala kľúčovou v zamotanom prípade, ktorý mediálne obletel svet.

Otčim Billyho sexuálne zneužíval a fyzicky týral. V tomto čase bol iba dieťaťom a tak sa voči novému manželovi svojej mamy nedokázal ubrániť. Postupne sa však začali na ňom prejavovať známky psychických problémov, nedokončil strednú školu a napokon sa pridal k námorníctvu.

Bol zločincom alebo obeťou svojej choroby?

Presuňme sa do roku 1972, kedy bol Billy vo svojich 22-rokoch zatknutý a začal sa mimoriadne komplikovaný prípad s množstvom nejasností a prekvapivých odhalení. Zaslúžil sa o krádež, únosy a znásilnenie štyroch žien. Jedna z jeho obetí ho identifikovala, nechýbali ani ďalšie dôkazy a tak muselo byť všetkým nad zrejme jasné, že Billy je vinným. To však nebola úplná pravda.

Billyho obhajoba bola postavená na jeho problémoch s duševným zdravím, ktoré sa napokon aj preukázali. Podľa psychiatrického vyšetrenia Billy neurobil vlastne nič zlé. Čo sa týka peňažnej lúpeže, spáchal ju Ragen a Adalan bola násilníčkou, ktorá mala na svedomí násilie páchané na ženách, pretože túžila po ľudskej blízkosti.

Kto sú Ragen a Adalana?

Billymu bola diagnostikovaná disociatívna porucha osobnosti, ktorá je nazývaná aj konverznou poruchou. Objavuje sa u jedincov, ktorí prežili traumatické detstvo, tak ako to bolo aj v tomto prípade, spojené s násilím a sexuálnym zneužívaním. Konkrétny typ, ktorým trpel aj Billy, sa prejavuje tým, že človek má vo svojej hlave uväznených viac identít. Každá z nich sa považuje za jedinečnú, môžu niesť aj rozdielne mená, pohlavie a človek, ktorý je ňou postihnutý, trpí anamnézou a teda konanie jednej identity nie je závislé od konania ostatných.

Ragen a Adalana boli takýmito identitami, ktoré sa vytvorili v Billyho hlave a konali bez toho, aby mal nad nimi moc a mohol ich ovládať. Sám tvrdil, že keď spí, robí zlé veci. On však o nich nevie a dopočuje sa to vždy až od svojho okolia. Najmrazivejšie na tom bolo, že nespal a všetko čo mal vraj urobiť bola drsná realita. Takýchto alternatívnych osobností sa napokon u Billyho potvrdilo celkom 24.

V jeho hlave žili lesbička, nepočujúci chlapec aj drogový díler

Okrem zlodeja Ragena, ktorý sa identifikoval ako juhoslovanský komunista vo svojej hlave Billy hostil napríklad mladé, 19-ročné lesbické dievča nazývané Adelana, ktoré malo na svedomí práve znásilnenia, 4-ročného nepočujúceho chlapca, drogového dílera Filipa, April, ktorá chcela zabiť svojho nevlastného otca alebo eskapológa, teda špecialitu na úniky. Tieto osobnosti sa líšili výškou svojho IQ, ale aj schopnosťami, ktorými disponovali.

Preukázateľne sa potvrdilo, že jeho porucha súvisela s tým, čo zažíval vo svojom detstve. Keď teda Billy tvrdil, že on nespáchal žiadne zločiny, nedalo sa s tým nesúhlasiť. Za týmto si stál počas celého vyšetrovania prípadu a napokon mu to uznal aj súd.

Spojili sa do jednej, ktorá nemala byť nebezpečná

Stal sa prvou osobou vôbec, ktorá na svoju obhajobu použila túto poruchu a súdny spor vyhrala. Napokon, v roku 1988 bol prepustený na slobodu po tom, ako sa podrobil dôkladnému vyšetreniu a dokázalo sa, že už nepredstavuje pre okolie nebezpečenstvo. Celkovo však strávil dlhé roky liečbou v rôznych zariadeniach. Z jedného z nich dokonca ušiel a svoj útek odôvodnil zlým zaobchádzaním, ktoré sa mu malo dostávať.

Terapia, ktorú absolvoval, mala za výsledok to, že sa všetky tieto osobnosti spojili do jednej, ktorá nemala páchať nič zlé a tak mohol byť prepustený. Zvyšok života strávil v Los Angeles, Las Vegas, až sa napokon presťahoval späť do Ohia. Pomáhala mu sestra, ktorá Billymu zabezpečila aj mobilné bývanie. Billy Milligan zomrel 12. decembra 2014 na rakovinu vo svojich 59 rokoch.

Niektorí majú iný názor

Existoval a pravdepodobne aj existuje protinázor, ktorý nesúhlasí s tým, že Billy je bez viny alebo tvrdil, že bol až príliš inteligentný a teória o poruche osobnosti bola iba nástrojom, ako ho zbaviť viny. Nech patríte v tejto otázke názorovo do ktorejkoľvek skupiny, isté zostáva, že psychické ochorenia by sa nemali brať na ľahkú váhu a treba ich v každom prípade riešiť.

Dokument si pripomína aj obete, ktorým bolo ublížené

Príbeh Billyho Milligana sa stal predlohou napríklad románu The Minds of Billy Milligan, v ktorom autor Daniel Keyes opisuje príbeh muža, ktorého telo sa snaží ovládnuť až dvadsaťštyri odlišných osobností. Najnovšie ožil aj v štvordielnej dokumentárnej snímke z dielne Netflixu s názvom 24 tvárí Billyho Mulligana (Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan). Za jeho vznikom stojí režisér Olivier Megaton, ktorý podľa vlastných slov nechcel iba vyrozprávať tento nepochybne kontroverzný a zaujímavý príbeh, ale uctiť si aj obete, ktoré boli zatienené nezvyčajnou Billyho právnou obhajobou.

“Nechcel som sériu začínať opisom jeho detstva. Začal som so samotným znásilnením, aby mali diváci na pamäti, že podľa toho, čo vieme, znásilnil za desať dní štyri dievčatá,” prezradil pre portál Movie Maker. Tento príbeh totiž nie je iba o samotnom Billym a jeho osobnostiach, ale aj o obetiach, ktorým bolo ublížené a na tie by sa v žiadnom prípade nemalo zabúdať.

Nikdy svoje činy neoľutoval, veď ich nespáchal

Režisér dodal, že Billy vlastne to, čo urobil nikdy neoľutoval, teda neprejavil nad obeťami ani troch súcitu. Samozrejme, asi by to bolo v rozpore s jeho obhajobou, podľa ktorej on s vlatnou vôľou nič nespravil.

Dokumentárny krimi seriál ukázal ďalší pohľad na prípad Billy Milligana, ktorý sa ako prvý zbavil obvinenia zo zločinov prostredníctvom preukázania disociatívnej poruchy identity a dodnes delí ľudí na dva tábory otázkou – mal niesť zodpovednosť za tieto činy alebo nie?