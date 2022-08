Ženy vyjadrujú podporu fínskej premiérke. Cez párty videá z večierkov odkazujú, že aj ony sa vedia zabávať

Stovky nielen fínskych žien zverejnili na sociálnych sieťach videá, v ktorých tancujú a žúrujú. Vyjadrujú podporu premiérke Sanny Marinovej po tom, čo sa zaplietla do škandálu, keď sa objavilo video s jej tancom zo súkromnej párty, informuje The Guardian.

Videá žien, ktoré tancujú a bavia sa s priateľmi, uverejňujú pod hashtagom #solidaritywithsanna (solidarita so Sannou). Táto vlna podpory sa zdvihla po tom, čo Marinová čelila kritike za to, že sa objavila vo videách, v ktorých spieva a tancuje na párty v známom klube v Helsinkách.

Dve ženy, ktoré sa zabávali v tom istom podniku ako premiérka, anonymne zverejnili, že na párty sa konzumoval aj kokaín. Dodali, že Marinovú „šňupať“ nevideli, informujú TV Noviny.

Členovia fínskej vládnej koalície aj opozície vyzvali premiérku, aby podstúpila test na drogy, čo aj urobila. Výsledok by mal byť zverejnený cez týždeň.

Sanny Marinová sa obhajovala tým, že nerobila nič iné, len „tancovala, spievala, objímala svojich priateľov a pila alkohol“. „Dúfam, že v roku 2022 bude akceptované, že aj tí, ktorí rozhodujú, budú tancovať, spievať a chodiť na párty,“ povedala Marinová. V reakcii na to stovky žien zverejnili svoje vlastné videá tanca a pitia na jej podporu.

Populárne sa na sociálnych sieťach stalo najmä video Dánok, ktoré tancujú po vzore fínskej premiérky:

Love it! Danish women are posting videos of themselves partying while tagging Finnish Prime Minister Sanna Marin.

To show “Solidarity with Sanna” pic.twitter.com/8gsUTuROLJ

— Very Finnish Problems (@VFinnishProbs) August 20, 2022