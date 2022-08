Fínska premiérka si po kritike spravila test na drogy. Verejnosti prekáža, že sa vo voľnom čase zabávala

Fínska premiérka Sanna Marinová v piatok povedala, že absolvovala test na prítomnosť drog. Ten od nej žiadali po zverejnení videa, na ktorom sa zabáva na večierku. TASR správu prevzala z agentúry Reuters a webovej stránky stanice BBC.

„Dnes som absolvovala test na drogy a výsledky budú k dispozícii v priebehu týždňa,“ povedala Marinová na tlačovej konferencii. „Nikdy v živote som drogy neužívala,“ dodala. Opoziční politici i členovia jej vládnej koalície premiérku vyzývali, aby podstúpila testy na drogy. Reagovali na vo štvrtok zverejnené video, na ktorom sa 36-ročná politička zabáva na večierku a ktoré vyvolalo kritiku.

„Verím, že ľudia majú pochopenie, že voľný čas a pracovný čas sa dajú oddeliť,“ povedala Marinová, ktorej vyjadrenia sprostredkovala BBC. Fínska premiérka tiež uviedla, že jej schopnosť vykonávať premiérske povinnosti nebola počas tej noci narušená.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022