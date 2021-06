Ženy v Česku si budú môcť slobodne a bez udania dôvodu zvoliť priezvisko bez prípony -ová

Česká Poslanecká snemovňa v stredu schválila návrh, na základe ktorého si ženy budú môcť slobodne vybrať, či chcú, aby sa ich priezvisko prechyľovalo koncovou príponou -ová. Rodičia si tiež budú môcť zvoliť, či deťom ženského pohlavia dajú priezvisko s touto príponou alebo bez nej. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz.

Zmena, ktorá by mala začať platiť od januára 2022 v prípade, že ju schváli Senát, mala i podporu ministra vnútra Jana Hamáčka. Navrhla ju poslankyňa za ANO a vládna splnomocnenkyňa pre ľudské práva Helena Válková v spolupráci s Ondřejom Profantom z Českej pirátskej strany. Svoj návrh zdôvodnila slovami: “Nechajme slobodnú voľbu všetkým, ktorí chcú mať priezvisko neprechýlené.”

Dôvody ženy by nemal posudzovať štát

Za zmenu v novele zákona súvisiacej so zákonom o občianskych preukazoch hlasovalo 91 zo 172 prítomných poslancov. “Ženy majú pre voľbu spôsobu uvádzania priezviska svoje vlastné subjektívne dôvody, ktorých závažnosť by nemal posudzovať štát a nemal by klásť nelegitímne prekážky pre realizáciu slobodnej voľby vo vzťahu k výberu spôsobu zapísania priezviska žien,” uvádza sa v písomnom zdôvodnení návrhu.

V súčasnosti vyhovie v ČR matričný úrad žiadosti o uvedenie priezviska v mužskom tvare, teda bez prípony -ová, len v prípade, že ide o cudzinku, ženu s českým občianstvom, ktorá ale bude mať trvalý pobyt v zahraničí alebo jej manžel či partnerka sú cudzincami, alebo vtedy, ak má inú než českú národnosť.

V Poslaneckej snemovni však neprešiel návrh Pirátov, aby sa v občianskych preukazoch nemuselo uvádzať pohlavie jeho držiteľa. Profant argumentoval tým, že pohlavie uvedené v občianskom preukaze “nenapomáha identifikácii jeho držiteľa”. Dodal, že “niekedy je to práve naopak, keď vzhľad ľudí nezodpovedá bežnej predstave o mužoch a ženách”. Poslanci okrem toho schválili zavedenie občianskych preukazov s odtlačkami prstov na ich čipoch.