Maloobchodníci začínajú žalovať štát. Odškodňovanie za povinne zatvorené prevádzky totiž nebude

Odškodňovanie povinne zatvorených maloobchodných prevádzok nebude. Takúto informáciu sa maloobchodníci dozvedeli v pondelok z médií. Štát teda maloobchodníkov podľa ich slov hodil cez palubu a nechal utopiť sa vo vlastných dlhoch, za ktoré nemôžu.

Táto situácia má za následok, že niektorí z nich začínajú podávať žaloby na Európsky súd pre ľudské práva na odškodnenie a je predpoklad, že žalôb bude pribúdať a výška požadovaného odškodnenia bude dosahovať stovky miliónov eur. Obchodníci tiež zvažujú právnu obranu v prípade, ak by štát chcel opäť pristúpiť k zatvoreniu ich prevádzok, keďže zo skúseností vedia, že si to odnesú len v podobe ďalších dlhov. Konštatoval to v stredu predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ISKM) Daniel Krakovský.

Ministerstvo financií nemá pripravené odškodnenie

Nová vláda ešte 7. apríla 2021 na tlačovej konferencii potvrdila podľa ISKM ústami premiéra Eduarda Hegera, že Ministerstvo financií SR pod vedením Igora Matoviča má pripravené veľmi kvalitné návrhy na cielené odškodnenie podnikateľov. Dnes už vedia, že to boli iba sľuby, ktoré budú nesplnené. „Od novembra počúvame o odškodňovacom zákone, kopíme dlhy a suplujeme úrady práce. Dnes vieme, že z pomoci nič nebude a aj napriek tomu, že nás štát zatvoril na 7 mesiacov zo 14-tich počas oboch vĺn, nechce sa podieľať na stratách,“ tvrdí Daniel Krakovský.

Z prieskumu ISKM vyplýva, že štát poskytol iba 35 % na všetky fixné náklady, ktoré obchodníci počas zatvorenia mali a nijako sa nepodieľal na ušlých tržbách, ktoré dosahujú desiatky miliónov eur. Ani zďaleka to teda podľa ISKM nestačí na pokrytie dlhov, ktoré prevádzky bez akéhokoľvek zavinenia vytvorili a podnikateľov to v najbližších mesiacoch dobehne. Ak štát nezasiahne, uvidíme podľa ISKM postupnú vlnu konkurzov a nárast exekúcií.

V zahraničí to nechápu

„Nerozumieme tomu, že štát nám na jednu stranu zakáže podnikať a na druhú stranu povie, že sa máme o seba postarať sami a podporu vlastne ani nepotrebujeme,“ doplnil Krakovský s tým, že práve podnikatelia sú tí, ktorí sa poskladajú na stále rastúci dlh štátneho rozpočtu. „Naši dodávatelia a prenajímatelia začínajú požadovať úhrady, keďže obchody sú už otvorené. Zahraniční partneri nechápu, že štát nám nepomohol ani eurom a začínajú vymáhať dlžné peniaze formou exekúcií. Do toho nás poisťovne penalizujú za neskoré úhrady odvodov, pričom tieto pokuty mali byť odpustené,“ ozrejmil zlú situáciu maloobchodníkov Krakovský.