Ženy nie sú na vine a nespôsobili si to samé. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes upozornila na dôležitú vec

Prezidentka Zuzana Čaputová povzbudzuje ženy, ktoré zažívajú partnerské násilie, aby vyhľadali pomoc. Hlava štátu to uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti pri príležitosti Medzinárodného dňa odstránenia násilia páchaného na ženách.

Čaputová: Predchádzajme násiliu na ženách

„Viem, že cesta z násilia zďaleka nie je jednoduchá. Ale je to vždy neporovnateľne lepšia voľba ako život v násilí. Oranžová farba je farbou dnešného dňa, na celom svete nás spája, aby sme spoločne zastavili a predchádzali násiliu na ženách,“ povedala Čaputová.

Prezidentka skonštatovala, že ju teší, že sa za posledný rok podarilo presadiť zmenu, ktorú iniciovala a vďaka tejto iniciatíve v spolupráci s neziskovými organizáciami, ministerstvom spravodlivosti a políciou začali intervenčné centrá pre obete domáceho násilia pomáhať po celom Slovensku.

Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) spúšťa kampaň, ktorá má pomôcť rozbíjať najčastejšie mýty okolo rodovej rovnosti či ženských práv.

Záborská vyvíja mimoriadnu snahu obmedzovať práva žien

“Ako vidíme, nielen v susedných krajinách, aj u nás sú práva žien pod neustálymi útokmi. Predovšetkým pani poslankyňa Záborská vyvíja mimoriadnu snahu obmedzovať práva žien, často prezentované na poslednú chvíľu ako pozmeňovacie návrhy, aby verejnosť a verejná mienka nestihla zareagovať. Všetky z posledných legislatívnych návrhov, ktoré chceli sprísňovať alebo zakazovať prístup k interrupciám, majú jedno spoločné: násilie, minimálne sexuálne násilie na ženách, ktorých výsledkom je nechcený plod, predkladateľov zákonov nezaujíma,” povedala programová riaditeľka IĽP Alena Krempaská.

“Rôzni politici a političky či verejne známe osoby strašia ľudí. Nehanbia sa pritom otvorene klamať, šíriť hoaxy a neoverené správy. Je to len zbytočné odpútavanie pozornosti ľudí od iných, skutočných hrozieb, ako vidíme napríklad v dnešnej dobe s podlomeným zdravotníctvom či sociálnym systémom. Je načase pohnúť sa a jasne vysvetliť čo to je rodová rovnosť a ako je prínosná,” uviedol výkonný riaditeľ Peter Weisenbacher.

Chcú vyvrátiť nebezpečné klamstvá

“Kampaňou, ktorú symbolicky spúšťame práve dnes, chceme preto uviesť veci na pravú mieru. Nielen vyvrátiť klamstvá o existencii akejsi nebezpečnej “rodovej ideológii”, ktorú spolu s pani Záborskou opakuje cirkev aj krajne pravicové strany, ale aj vysvetliť, prečo práva žien zahŕňajú aj interrupcie, kde štát by mal urobiť všetko pre to, aby im predchádzal a nie ich zakazoval. Dostaneme sa aj k vysvetleniu, ako by rodová rovnosť, v rozpore so všeobecným presvedčením, mala byť výhodná a pomáhať aj mužom, pretože v konečnom dôsledku je rodová rovnosť hlavne osobnou slobodou konať, správať sa a realizovať svoj potenciál bez ohľadu na spoločenské rodové predsudky,” pokračuje Krempaská.

Verejnosť nájde podstatné informácie o nepresnostiach alebo klamstvách o rodovej rovnosti vďaka tejto kampani už aj na slovenskej Wikipédii. IĽP bude postupne zverejňovať vysvetlenia k najčastejším mýtom v tejto téme na sociálnych sieťach. Kampaň je realizovaná v rámci projektu Podpora rodovej rovnosti Gender Equality Promotion (GEP) podporenom z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.