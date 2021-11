Pomôcť môžete aj vy: 8 pekných projektov, vďaka ktorým urobíte Vianoce tým, ktorí to najviac potrebujú

Blížia sa najkrajšie sviatky roka a aj keď sa zvykne hovoriť, že Vianoce nemajú byť len o darčekoch, ale najmä o tom byť s tými, na ktorých nám záleží, v tomto článku sa pozrieme na to, prečo by to práve o daroch v niektorých prípadoch malo byť. Myslieť ale tentokrát nebudeme na seba, ani na svojich najbližších, ale na v podstate cudzích ľudí. Práve tým totiž darčeky môžu spraviť radosť väčšiu, než sa môže na prvý pohľad zdať.

Každý z nás si zaslúži prežiť Vianoce najkrajšie a najlepšie, ako sa len dá. Nie každému to však aj je umožnené. Mnohí ľudia, medzi nimi deti i dospelí, s domovom i bez neho, totiž najkrajšie sviatky roka nemajú s kým stráviť. Nemajú rodinu či blízkych a sú odkázaní sami na seba. Vďaka pekným projektom však práve počas Vianoc môžeme pomôcť rôznym ľuďom, ktorí si pomoc zaslúžia a často ju aj potrebujú.

Chcete spraviť radosť niekomu neznámemu? Vybrali sme zopár zaujímavých projektov, ktoré aj tento rok pripravujú prekvapenie pre tých, ktorí na Vianoce zostanú sami. Pridať sa k dobrým ľuďom môžete aj vy.

Veríte na vianočné zázraky? Jeden môžete urobiť aj vy

Neziskový projekt Vianočný zázrak spája vianočné priania osamelých seniorov v domovoch dôchodcov a tých, ktorí majú záujem im tieto želania splniť a vrátiť tak do ich životov kúsok Vianoc. Nie každému je totiž dopriate, aby mohol najkrajšie sviatky roka stráviť so svojimi blízkymi, pričom za tým môžu byť veľmi rôznorodé dôvody.

Aj osamelí seniori však majú sny, ktoré im môžete splniť veľmi jednoducho. Na webe tohto neziskového projektu nájdete zoznam toho, čo si zvyknú starkí priať pod vianočný stromček.

Ich želania sú najmä praktické veci, napríklad drogéria, papuče, prípadne dobrá kniha, ale potešia sa skutočne čomukoľvek, vrátane posedenia v kaviarni alebo koncertu obľúbeného interpreta. Ak vás niektorý z darčekov zaujme, stačí si ho vybrať, vyplniť krátky formulár a následne vám bude zaslaný e-mail s detailami, komu darček pošlete. Vybrať si môžete seniora z ktoréhokoľvek mesta, najlepšie však z toho, v ktorom žijete a bývate. Zabezpečí sa tým totiž ľahšie odovzdanie darčeka. Viac informácií o Vianočnom zázraku nájdete na webe.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Veľa! Ak nechcete opustených seniorov potešiť len jedným darčekom, môžete ich prekvapiť rovno krabicou od topánok plnou maličkostí. Charitatívny projekt Koľko lásky teší starkých po celom Slovensku a nezahreje pri srdci len ich, ale aj vás.

Hlavným motívom je krabica od topánok, ktorú môžete zaplniť maličkosťami rôzneho druhu, často ide totiž o jediný darček, ktorý dôchodcovia v domovoch dostanú. Ako píše projekt na svojom webe, do krabice nezabudnite vložiť kúsok svojho srdca a tiež, ako sa hovorí, „z každého rožku trošku“. Do krabice od topánok sa totiž zmestí niečo sladké (keksík, perníčky, DIA sladkosti…), niečo teplé (káva, ovocný čaj…), niečo na zábavu (dobrá kniha, krížovky, pohľadnica…), niečo slané (tyčinky, kukuričné chrumky…), niečo mäkké (teplé ponožky, papučky, rukavice, čiapka…), niečo zo srdca (ručne vyrobený darček) či niečo voňavé (sprchový gél, krém na ruky, telový krém…).

Projekt Koľko lásky prebieha tento rok už štvrtýkrát a opäť splní priania osamelým. Viac informácií o tom, ako krabicu od topánok plnú lásky zabaliť a kde ju treba odovzdať, sa dozviete na webe projektu.

Skutočný darček

Organizácia Človek v ohrození aj tento rok (okrem ďalších iných) spúšťa projekt s názvom Skutočný darček, prostredníctvom ktorého, môžete kúpiť darček, ktorý bude odovzdaný tam, kde ho ľudia budú najviac potrebovať.

Nákup skutočných darčekov prebieha ako cez e-shop, akurát s tým rozdielom, že vy namiesto darčeka dostanete originálny certifikát a hmotný darček poputuje obdarovanému. Na výber je zo štyroch kategórií, a to zdravie, vzdelanie, obživa a Slovenská republika. V tých nájdete rôznorodé dary v podobe živej kozy, zaplatenie mesiaca doučovania či kúpu školských pomôcok. Kompletný zoznam aj podmienky, ako projekt Skutočný darček funguje, nájdete na webe iniciatívy.

Pomoc ľuďom bez domova

Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, ako trávia Vianoce ľudia bez domova? V médiách sa nedá presne vykresliť tá ťaživá atmosféra smútku a strachu ľudí, ktorí z akýchkoľvek dôvodov prišli o strechu nad hlavou. Pomoc im často neprichádza v správnu chvíľu, ak vôbec nejaká príde.

Pomoc pre ľudí bez domova celoročne poskytuje napríklad OZ Vagus, ktoré má na svojom webe spustených viacero programov, cez ktoré môžete aspoň malým príspevkom zlepšiť život tým, ktorí už vieru v šťastný osud zatratili. Podať ruku ľuďom bez domova na ich ceste z ulice môžete pravidelne alebo jednorazovo finančným príspevkom. Stať sa môžete aj ich dobrovoľníkom a pridať sa tak ku skupine dobrých ľudí, ktorí už teraz pomáhajú vytvárať lepšie podmienky tým, ktorým štát často akoby nechcel pomôcť.

Okrem toho, v každom meste na Slovensku existujú ďalšie občianske združenia, ktoré pred Vianocami a začiatkom mrazivých nocí robia verejné zbierky šatstva a jedla. Zapojiť sa pritom môžete ako dobrovoľnými príspevkami, hmotnými vecami, tak aj vlastnými silami ako dobrovoľníci.

Vianočná pošta

21. storočie je už, žiaľ, najmä o rýchlom spôsobe života a takmer všetka komunikácia medzi ľuďmi prebieha prostredníctvom mailov, správ v chatovacích aplikáciách či cez SMS-ky. Niektorí ľudia však ešte stále čakajú aj na milý pozdrav v hmotnej podobe. Chcete takým spraviť niekomu radosť?

Aj toto je možné vďaka projektu Vianočná pošta, cez ktorý môžete obyčajným listom napísaným z lásky dokázať, že na nich niekto myslí. Práve to je totiž pre nich ten ozajstný dar.

Ak chcete potešiť seniora jedným, troma alebo hoc aj piatimi listami či vianočnými pohľadnicami, vaše prvé kroky by mali smerovať na web tohto projektu. Následne je nutné sa zaregistrovať, zadať počet vianočných pozdravov, ktoré chcete poslať a poprípade zadať aj výšku podpory organizácie, ktorá zas pomôže dobrovoľníkom. Najneskôr do 10. decembra vám budú doručené inštrukcie, ako a kam máte pozdravy zaslať. Viac informácií nájdete na webe občianskeho združenia Pohodovo.

Podporte deti s rakovinou a ich rodiny

S milým projektom sa tento rok vracia aj neziskovka Deťom s rakovinou, ktorá od roku 2015 pôsobí na Klinike detskej hematológie a onkológie NÚDHC v Bratislave. Organizácia pomáha detským onkologickým pacientom a ich rodičom počas ich náročnej cesty, pričom pomôcť im môžete aj vy a celkom jednoducho – kúpou vianočnej ozdoby v tvare macka v striebornej alebo zlatej farbe.

Sumou 9,90 eur podporíte nielen chránenú dielňu Okrasa v Čadci, ale aj rodiny, ktorým budú peniaze z predaja venované. Vianočný macko je ekologický, slovenský, ručne vyrobený a krehký ako život sám. Zakúpiť si ho môžete aj v partnerských predajniach, ktoré nezištne taktiež pomáhajú iným.

Milý Ježiško pre deti z detských domovov

Chcete spraviť radosť aj iným ako svojim deťom? Potešiť deti v detských domovoch môžete napríklad cez český projekt Milý Ježíšku, ktorý obdarúva aj deti na Slovensku. Hlavnou myšlienkou tohto projektu je jednoduchosť a transparentnosť a jeho organizátori len chcú, aby aj deti v detskom domove dostali to, čo si želajú. Darček v tomto prípade putuje priamo od darcu k obdarovanému dieťaťu – bez žiadnych sprostredkovateľov, medziskladov a zbytočných nákladov. Projekt Milý Ježiško tak umožňuje priamy kontakt darcu s dieťaťom.

Na webe projektu si stačí vybrať zo zoznamu prianí to, ktoré vám je sympatické a kúpiť a poslať dieťaťu, čo si želá pod vianočným stromček. Samozrejme, vybrať si treba také, ktoré viete splniť. Cez internetovú stránku si darček zarezervujete a potom je to už len vo vašich rukách. Darček kúpite a pošlete poštou priamo na jeho adresu, ktorú vám dobrovoľníci pošlú obratom mailom. Navyše, keď sa darček dostane do rúk šťastného dieťaťa, príde vám aj jeho fotografia s darčekom a poďakovanie. Zo zoznamu prianí slovenských detí si môžete vybrať to, ktoré splníte, na tomto webe.

Sprav pekné Vianoce obyvateľom zvieracích útulkov

Počas Vianoc netreba zabúdať ani na štvornohých miláčikov. Psy a mačky v útulkoch potrebujú pomoc nielen počas sviatkov, ale celoročne a malej pomoci sa poteší každý jeden kdekoľvek na Slovensku. Práve sviatky radosti a pokoja ale môžu byť tým prvým dôvodom, prečo začať možno aj s pravidelnou pomocou pre útulky.

Chlpáčov – mačacích i psích – potešia okrem krmiva aj teplé deky, rôzne misky, mlsky aj hračky všetkého druhu. Pokiaľ im chcete dopriať pohodu domova aspoň dočasne, môžete sa zapojiť do programov dočasnej opatery. Psíka alebo mačku k sebe domov prichýlite len na krátku chvíľu, časom si ale možno vybudujete medzi sebou puto a štvornohý kamoš sa stane súčasťou vašej rodiny.

Pre viac informácií kontaktujte svoj najbližší útulok, ktorého sa môžete opýtať aj to, čo by sa zvieratkám aktuálne najviac hodilo. Ak sa chcete o dočasnej starostlivosti psa alebo mačky dozvedieť viac, prečítajte si náš starší rozhovor so Simonou, ktorá sa dočaskovaniu venuje pravidelne.

Toto je len zlomok z projektov, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi. Mnohé neziskové organizácie a občianske združenia tým, ktorí pomoc potrebujú, nepomáhajú len na Vianoce, ale aj počas roka. Veríme, že vás tento článok inšpiruje k dobrým skutkom, a že nebudete tento rok myslieť len na seba a svojich blízkych, ale aj na tých, ktorých nepoznáte – aj o tom sú totiž najkrajšie sviatky roka.