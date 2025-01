Žena sa vydala za handrovú bábiku v životnej veľkosti. Čakajú spolu už štvrté dieťa, to však nie je všetko

Hovorí sa, že kľúčom k šťastnému manželstvu je šťastná žena. Tou 37-ročná Meirivone z Brazílie nepochybne je, hoci ťažko povedať, aké sú pocity muža po jej boku. Ide totiž o netradičného manžela – handrovú figurínu menom Marcel, s ktorým tvorí pár. Nezvyčajná rodina sa postupne rozrastá o ďalších členov, žena je údajne tehotná a čaká ich spoločné štvrté dieťa.

Zatiaľ čo druhé ženy riešia krízy a hádky vo vzťahoch, Meirivone Rocha Moraes sa to netýka. Tá je totiž vydatá za handrovú bábiku v životnej veľkosti. V bizarnom videu na TikToku svojim sledovateľom nedávno oznámila skvelú správu, že je v radostnom očakávaní, ako informoval denník Daily Mirror. Okrem dvojročného Marcelinha, žena v decembri 2023 privítala dvojičky, a to so svojím milovaným manželom Marcelom.

Ďalšie dieťa nečakala

Meirivone si dojímavý moment nenechala len pre seba. O radostnú novinku sa chcela podeliť so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti a tí mali možnosť pozrieť si autentické video. Možno na ňom vidieť, ako žena ponorí tehotenský test do malej nádoby s močom. Chvíľu počká, následne zistí, že test je pozitívny a potom začne skákať od radosti. Napokon schmatne svojho Marcela, aby mu túto správu oznámila.

O pozitívnom výsledku testu porozprávala tiež novinárom, pričom neskrývala svoje nadšenie: „Prekvapenie bolo obrovské, pretože dvojčatá majú len jeden rok a doma už máme tri bábätká. Je neskutočné predstaviť si, že príde štvrté. Nebudem klamať, myslela som si, že už žiadne deti mať nebudem, už len dvojičky boli veľkým prekvapením.“

Vraj je veľmi plodná