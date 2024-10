Žena kúpila záhadný predmet v tvare hrubého disku za 3 doláre. Expert ho odmietol naceniť, bol za tým veľmi temný dôvod

Ronnie Archer-Morgan vystupuje ako odborník v britskom televíznom programe The Antiques Roadshow. Naratív expertov cestujúcich do rôznych regiónov Spojeného kráľovstva preto, aby oceňovali a hodnotili starožitnosti, je veľmi populárny. BBC program vysiela už od roku 1977.

Archer-Morgan v programe pôsobí od roku 2011, pričom jeho zameraním je kmeňové umenie a zbrane. V epizóde, ktorá mala premiéru v marci 2024, však napriek svojim schopnostiam odmietol naceniť záhadný predmet, ktorý sa mu dostal do rúk.

O incidente napísal portál Daily Mail.

Starožitnosť zo slonoviny

Za odborníkom v epizóde prišla žena so záhadným predmetom v tvare zvláštneho hrubého disku. Prezradila, že ho získala pred mnohými dekádami za cenu troch dolárov a netušila, o čo by mohlo ísť.

Archer-Morgan vzal predmet do ruky. „Chcem dať úplne jasne najavo, že ja a my všetci v The Antiques Roadshow jednoznačne a absolútne odmietame obchodovanie so slonovinou,“ povedal, keď spoznal prírodný materiál.

Tu však príbeh nekončí. Archer-Morgan totiž po bližšom skúmaní zistil, že korene záhadného predmetu sú ešte temnejšie, než pôvodne predpokladal.

„Tento náramok nie je o obchodovaní so slonovinou, ale o obchodovaní s ľudským životom,“ povedal znepokojený expert do kamery, keď si na predmete všimol nápis „Princ Jemmy z Grandy“.

Predmet spojený s africkým otrokárstvom

Naznačilo mu to, že disk by mohol pochádzať z temnej histórie dôb afrického otrokárstva, ktoré prebiehalo medzi 17. a 19. storočím. Podľa všetkého predmet patril obchodníkovi s otrokmi a bol vytvorený za účelom potvrdenia jeho povesti.

„Myslím si, že to bol domorodý obchodník, niekto z Nigérie. Neobchodoval by so svojimi vlastnými ľuďmi, bol to iný národ, iný kmeň,“ vysvetlil expert. Okrem spomínaného nápisu disk ukrýval ešte jeden, ktorý hlásil slová „čestný kolega“.

Archer-Morgan sa nakoniec rozhodol, že predmet naceniť nechce. Dodal, že nález je veľmi vzácny, pričom sám vie „o existencii len asi pol tucta z nich“.

„Nechcem dať cenovku na čosi, čo je symbolom príšerného podnikania. Hodnota je však v lekcii, ktorú vie ľuďom odovzdať. Jeho cena leží vo výskume a v tom, čo vďaka nemu vieme zistiť.“