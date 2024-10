Bizarný život na toxickom japonskom ostrove: 3-tisíc obyvateľov žije s plynovou maskou, aj tak odmietajú odísť

Reč je o zvláštnom japonskom ostrove Mijake (v slovenskom preklade používame názov Mijakedžima, pričom slovo šima či džima znamená „ostrov“ po japonsky, pozn. red.). Je toxický a plný jedovatého sírového plynu, v dôsledku čoho každý obyvateľ ostrova nosí plynovú masku. Prečo teda ľudia z ostrova nechcú odísť? Viac o tejto téme napísal portál Express.

Aktívna sopka, ktorá chrlí sírový plyn

Ostrov leží v súostroví Izu v Tichom oceáne, približne 180 kilometrov južne od hlavného mesta Tokio. K roku 2006 ho obývalo 2886 obyvateľov. Zdroj Express píše, že v roku 2023 na ňom stále nájdete žiť približne 3-tisíc ľudí.

Celý ostrov je podľa geomorfného pôvodu vulkanický, pričom ho prakticky celý tvorí jeden veľký stratovulkán. Sopka s názvom Ojama (znakový prepis referuje k významu „majestátna hora“) je aktívna.

Posledný veľký výbuch obyvatelia zažili v auguste 2000, píše archív NASA. Po výbuchu musel byť celý ostrov evakuovaný.

Smrtiaca sopka však ohrozuje život obyvateľov aj vtedy, keď práve nechrlí lávu. Pre pravidelné a toxické výpary sírového plynu dokonca nesmú ani rezidenti, ani turisti opustiť domov bez toho, aby mali nasadenú plynovú masku.

Hoci sa povinnosť mať masku na tvári od rána do noci početne objavila na mnohých zahraničných weboch, tie ďalšie zase hovoria o tom, že povinnosť je „občasná“.

„Je to pekné miesto pre život“

Podľa slov Val Magazine, majú mať plynovú masku nasadenú neustále. Zároveň však portál tvrdí, že obyvatelia sú upozornení počas zvýšenia hodnôt plynu vo vzduchu, pričom majú povinnosť si masku nasadiť práve vtedy.

O tom, že nosenie masky nie je neustále, hovorí aj jeden z účtov portálu Reddit vo vlákne o ostrove. „Mal som známeho, ktorý tam žil a pracoval. Povedal, že okrem občasnej požiadavky nasadiť si plynovú masku – no a nosiť ju so sebou (hádal by som, že si ju veľa ľudí dá len do tašky) – je to pekné miesto pre život.“

Toxická sopečná hrozba, ktorá ako nabrúsená sekera visí nad životom každého obyvateľa ostrova, ľudí preč nevyháňa. Ostrov je známy nádhernou prírodou a naplňujúcim životom, pokiaľ preferujete vidiek a pokoj.

Na ostrove väčšinu času panuje hrejivá atmosféra mieru. V okolí domovov sú prenádherné scenérie, hornaté výhľady a malebné prímorské miesta, ideálne pre potápanie, pozorovanie delfínov, či rekreáciu.

Miestni sa odísť nechystajú

Mnoho miestnych má k ostrovu silné puto. Úspešne a radi žijú zachovaným spôsobom života. Farmárčia, lovia ryby a mnohí sa modlia v šintoistických a budhistických svätyniach.

Návštevníci, ktorí na ostrov zavítajú, sú okrem prírody prekvapení priateľskou náturou miestnych, píše Japan Today. Turisti pravidelne spomínajú, že nátura obyvateľov je, oproti centrálnym japonským oblastiam, omnoho hrejivejšia a otvorená voči cudzincom.

„Ľudia z ostrovu Mijake, ktorí pracujú od východu slnka a odpočívajú pri západe slnka, nemajú stres, ktorému čelia ľudia žijúci v mestách ako Tokio a Osaka; pokojne môžu počúvať prichádzajúci a odchádzajúci príliv a pozorovať východ a západ slnka. S takýmto životom sú veľmi spokojní,“ referuje cestovateľka na portáli Tamashima.tokyo.