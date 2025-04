Žena bola takmer pol hodiny mŕtva, verí, že prešla na druhú stranu. Prezradila, čo sa počas toho dialo

To, čo sa s ľudskou dušou stane po smrti, je otázka ktorá trápi ľudstvo už stáročia. Niektorí veria v posmrtný život, iní v reinkarnáciu a existujú tiež ľudia, ktorí jednoducho povedia, že smrti nič nie je. Jedna žena, ktorá na presne dvadsaťštyri minút zomrela, tvrdí, že vie čo sa s ňou počas týchto minút dialo a vraj sa dostala na onen svet.

50-ročná mamička Tessa Romero prezradila, že zažila mimotelový zážitok po tom, ako na 24 minút zomrela. Krátky kontakt so smrťou ju dokonca presvedčil, aby sa už viac nebála zomrieť a teraz sa o to, čo prežila počas toho, ako bola mŕtva, delí s ostatnými. O jej príbehu píše portál The Sun.

Cítila obrovský pokoj

50-ročná žena odvážala svoje dcéry do školy, keď mala odrazu „jasný“ pocit, že je na pokraji smrti. Srdce jej prestalo biť a 24 minút bola oficiálne mŕtva. Lekárom sa ju zázračne podarilo oživiť a novinárka a sociologička tvrdí, že si pamätá, ako sa počas týchto minút cítila.

Povedala: „Prvé, čo som pocítila, bol obrovský pokoj, prvýkrát po dlhom čase už nebola žiadna fyzická ani emocionálna bolesť – utrpenie sa skončilo. Cítila som hlbokú úľavu, akoby zo mňa spadlo obrovské bremeno.“

Tessa, ktorá žije v španielskej Malage, sa niekoľko mesiacov pred svojou krátkou smrťou necítila dobre. Tvrdí, že napriek rôznym testom lekári nikdy nedokázali odhaliť, čo jej je. Vysvetlila: „Moje telo zlyhávalo a oni nemohli nájsť konkrétnu príčinu. Bolo to veľmi strastiplné obdobie, pretože som sa cítila čoraz horšie – a nikto mi nevedel vysvetliť prečo.“

Nad svojou dušou mala plnú kontrolu