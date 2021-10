Zem dnes zasiahne ďalšia geomagnetická búrka. Takto môže ovplyvniť náš bežný život

V noci sa začala, pokračovať však bude aj počas dňa. Zem zasiahne ďalšia geomagnetická búrka. Varovanie vydal aj Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA), trvať má od polnoci a počas dnešného dňa. Samozrejme, intenzitu búrky budú cítiť najmä vo vysokých zemepisných šírkach, kde bude možné pozorovať aj polárnu žiaru.

Síce nás čaká geomagnetická búrka, nemusíme sa však ničoho obávať. Ako informuje Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA), búrku zapríčinili výrony solárnej koronárnej hmoty (CME) a solárny vietor. Tie sa uvoľňujú z tzv. jamy, kde vznikajú chladnejšie miesta. Vďaka tomu z nich solárny vietor uniká ľahšie ako z iných oblastí a vysokou rýchlosťou ženie elektromagnetické žiarenie smerom do vesmíru.

Niet sa však čoho obávať, búrka dosahuje v niektorých častiach len prvý, prípadne druhý stupeň G1 alebo G2, a teda bude len mierna. Vo vysokých zemepisných šírkach môže geomagnetická búrka zapríčiniť kolísanie elektrickej siete a ovplyvniť fungovanie satelitných zariadení. Na život na Zemi však zásadnejší vplyv mať nebude.

Čo môže spôsobiť geomagnetická búrka

Geomagnetická búrka môže mať rôzne prejavy, samozrejme to súvisí s tým, aká bude intenzívna. Bežný človek ju nemusí ani pocítiť, tiež záleží, v akej zemepisnej šírke sa nachádzate. Medzi prejavy geomagnetickej búrky napríklad patria:

polárnu žiaru

výpadky elektriny

ovplyvniť môže fungovanie satelitných zariadení

s tým súvisiace výpadky internetu

V najhorších prognózach by sa mohli poškodiť podmorské siete. Tie majú zosilňovače umiestňované približne každých 50 až 150 kilometrov. Tieto zosilňovače sú ale citlivé a ak sa jeden kvôli výbojom poškodí, celé jedno prepojenie sa zastaví. Opravy by mohli trvať týždne až mesiace, ovplyvnilo by to najmä internet, no v globálnom merítku.

V súčasnosti sa Slnko blíži k fáze, kedy je v rámci 11-ročného cyklu najaktívnejšie, dosahuje teda svoje solárne maximum. Solárne magnetické pole je počas tohto obdobia najsilnejšie a aktivita je najvýraznejšia.

sciencealert