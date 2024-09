Že je mŕtva, prezradil až zápach: Žena zomrela v práci, kolegovia si ju všimli pri pracovnom stole až po 4 dňoch

V americkom štáte Arizona vyšetrujú smrť zamestnankyne banky Wells Fargo v Tempe. Denis Prudhommeovú objavil mŕtvu jej kolega po štyroch dňoch, ako vstúpila živá do práce 16. augusta ráno o 7:00, upozornil na to The Guardian.

Zamestnanci sa mali sťažovať na nepríjemný zápach v budove, prezradil jeden z nich pre 12News, predpokladali však, že sa šíri zrejme pre problémy s vodovodným potrubím.

Denis mala kóju na vzdialenejšom mieste od hlavnej uličky, zrejme preto si nikto nič nevšimol skôr, ako 20. augusta. Bez známok života ju našiel kolega. Za mŕtvu ju vyhlásili o 16:55.

Banka, v ktorej pracovala, je „hlboko zarmútená tragickou stratou svojej kolegyne“. Plne spolupracuje s policajným oddelením pri vyšetrovaní. Zároveň svojim zamestnancom zabezpečila psychologickú pomoc od odborníkov.

Zatiaľ nič nanasvedčuje tomu, že by za smrťou ženy stála iná osoba, presne to však určí až pitva.