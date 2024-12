Zdá sa, že Denisa v českej Ruži pre nevestu doplatila na úprimnosť. To, že vypadla, mal prezradiť tento detail

Od začiatku českej Ruže pre nevestu na povrch vyplávali rôzne informácie ohľadom súťažiacich, ale aj samotného ženícha. Napriek tomu, že vyšlo len sedem epizód, drám a intríg neustále pribúda a diváci rozhodne majú o zábavu postarané. Najmä vďaka blondínkam.

Nedávno sme vás informovali o tom, že sa Denisa vyjadrila k natáčaniu videí pre dospelých. Ako sme písali v článku, diváci si ju veľmi rýchlo spojili s jej pseudonymom Lucky Bee a všetci netrpezlivo čakali, kedy sa túto informáciu dozvie aj televízny ženích a hlavne, ako na to zareaguje. Teraz už poznáme odpoveď.

Priznala mu pravdu

Záver siedmej a zároveň zatiaľ poslednej odvysielanej epizódy priniesol zvrat, ktorý diváci nečakali. Denisa sa totiž konečne rozhodla prezradiť Janovi svoju minulosť. Na úvod mu povedala, že je vo veľkom strese a potom pokračovala: „Ja som ti to proste nemohla povedať, keď sme sa videli prvýkrát, pretože bežne tieto veci nehovorím na prvom rande a najskôr sa potrebujem uistiť u toho človeka, že tam preskočí nejaká iskra.“ V tomto momente sa Jan začal usmievať, potešený jej slovami, keďže priznala, že medzi nimi preskočila iskra.

Potom však pre televízneho ženícha prišiel šok. Denisa ho totiž varovala, že jej je do plaču, lebo je to extrémne citlivá téma. Po týchto slovách by však len málokto čakal, čo sa za nimi v skutočnosti skrýva. „Prvá vec – mám dcéru,“ priznala najprv. „Teraz tá druhá vec,“ začala Denisa a z tváre jej opadol úsmev. So slzami v očiach pokračovala: „Mňa za to ľudia väčšinou odsúdia skôr, než ma spoznajú a pre mňa je to minulosť, ktorá sa stala pred dvoma rokmi. Natočila som erotické videá. Nie som na to pyšná. Je to moja minulosť.“

Janovi zároveň povedala, že mu to chcela povedať skôr, než sa to dozvie niekto iný a povie to za ňu. Následne mu vysvetlila, že bola v náročnej životnej situácii, a preto sa rozhodla pre tento krok, hoci naň nie je hrdá.

Televízneho ženícha následne zaujímali podrobnosti, keďže najprv netušil, čo si pod pojmom „erotické videá“ predstaviť. Po tom, ako sa ich dozvedel, ostal bez slov. „Je to veľké sústo,“ povedal samostatne pred kamerou. Denise následne povedal, že potrebuje čas na to, aby to spracoval a rozdýchal.

