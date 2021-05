Zbytočne drahý a prakticky v jeho knižnici nič nenájdete: 6 dôvodov, pre ktoré sa Netflix neoplatí predplácať

Streamovacia služba Netflix patrí právom k tým najlepším a najúspešnejším. Z jej dielne vyšlo už niekoľko oscarových filmov, nehovoriac o kritikmi i divákmi zbožňovaných seriáloch a dokumentoch. Fantastický marketing, zaujímavý biznis model a ašpirácie byť stále jednotkou na trhu robia z Netflixu najobľúbenejšiu spomedzi všetkých streamovacích služieb na svete.

Prognózy analytikov nedávno naznačili, že Netflix v dohľadnej dobe už jednotkou na trhu nebude a prvé miesto v rebríčku najúspešnejších služieb preberie konkurenčné Disney+. Tejto službe, ktorá už čoskoro vstúpi aj na slovensko-český trh, totiž počet predplatiteľov stúpa až prekvapivo dobre a oproti plánu o niekoľkonásobne.

Naopak Netflixu zas počet predplatiteľov začal klesať a je to najmä z dôvodu, že ľudia už toľko času pred streamovacími službami, kvôli otváraniu krajín po lockdownoch, toľko netrávia. Práve celosvetová pandémia sa ale ukázala ako pomerne dobrá vec na otestovanie toho, čo nám ako predplatiteľom môže tá-ktorá streamovacia služba ponúknuť a či sa oplatí ju platiť mesačne.

Mnohí si možno uvedomili dôvody, pre ktoré netreba byť z Netflixu až tak „paf“, aj viac. My vyberáme najmä týchto šesť.

#1 Zas až tak sa finančne neoplatí

Áno, na prvý pohľad je to lacné – skoro ako pri všetkom. Každá streamovacia služba však má rozličný obsah a na ten svojich predplatiteľov láka. Viete si predstaviť, že by ste platili minimálne základné predplatné na všetkých u nás dostupných službách? Len si to skúste spočítať – ak by si jednotlivec mal platiť každú jednu u nás dostupnú streamovaciu službu, mesačne by ho to vyšlo skutočne nemalú čiastku. Za Netflix je to 7,99 eur, za Amazon Prime 5,99 eur, za HBO GO 5,99 eur a za Apple TV+ je to 4,99 eur. Dohromady je to teda 24,96 eur len za prístup ku všetkým u nás dostupným veľkým streamovacím službám. Netflix je z nich dokonca pre jednotlivca najdrahší. A skutočne ponúka až toľko dobrého, aby si ho jednotlivec mohol dovoliť?

Základné predplatné Netflixu je oproti konkurenčným službám pomerne drahé a neponúka toho toľko, ako pri ostatných možnostiach predplatného. Za 7,99 eur dostane predplatiteľ možnosť sledovať obsah len na jednom zariadení, avšak je ukrátený o HD či Ultra HD kvalitu obrazu.

Samozrejme, aj s týmto dokážu milovníci obsahu vybabrať a preto volia buď predplatné Standard za 9,99 eur alebo Premium za 11,99 eur, ktoré umožňujú sledovať obsah vo vysokom rozlíšení a na dvoch, respektíve až štyroch zariadeniach súčasne. Tieto sú ale určené zväčša pre členov jednej domácnosti, čo sa, samozrejme, nedodržiava a celú sumu predplatného, napríklad na Premium, sa skladajú partie známych kamarátov. Netflix to doposiaľ príliš nekontroloval, no keďže ide o podvod zo strany predplatiteľov, je dosť možné, že časom k úprave dôjde. Rovnako je to aj v prípade zdieľania prihlasovacích údajov jednotlivých druhov predplatného.

#2 Stále málo lokalizovaného obsahu

S postupným vstupovaním ostatných streamovacích služieb na slovensko-český trh si aj Netflix uvedomuje dôležitosť pridávať do knižnice lokalizovaný obsah. No zatiaľ, čo konkurencia už začala myslieť aj na slovenské publikum, Netflix Slovákov a Čechov berie stále ako jeden národ. A čo je na škodu, nie úplne pri všetkom.

Áno, Netflix pridáva české titulky aj český dabing ku väčšine svojich pôvodných diel. Takzvané Netflix Originals ale nie sú jedinou súčasťou knižnice obľúbenej streamovacej služby a pri tej kupovanej lokalizácia v podobe tituliek či dabingu často chýba. Pokiaľ teda predplatiteľ nemá dobré základy angličtiny, iné veci ako pôvodnú tvorbu Netflixu si skrátka nepozrie. A nebudeme si klamať – iba kvôli pôvodnej tvorbe si mnohí Netflix neplatia.

Netflix tak oproti konkurencii značne zaostáva a ako príklad môže poslúžiť služba HBO GO, ktorá pri každom jednom filme ponúka minimálne české titulky k pôvodnému zneniu a ku veľkej väčšine aj český dabingom. Nedávno dokonca začala pri niektorých filmoch i pôvodných seriáloch pribúdať aj slovenčina, čo je skutočne veľký krok vpred.

#3 Až príliš veľa obsahu

Schválne – čím trávite viac času? Sledovaním niečoho na Netflixe alebo vyberaním toho, čo na Netflixe chcete sledovať?

Ponuka známej streamovacej služby je tak široká, že niekedy aj samotných predplatiteľov to prechádza a po nekonečnom hľadaní vhodného filmu alebo seriálu radšej aplikáciu Netflixu zatvoria.

Mnohí, samozrejme, očakávajú, že za tak vysokú cenu mesačného predplatného dostanú čo najviac. Áno, toto je pochopiteľné a očakávané, je to ale aj skutočne potrebné? Netflix v nás takto len akoby psychologicky vzbudzoval, že všetko musíme vidieť a ak to chceme vidieť, tak musíme platiť a musíme si to pozrieť vtedy, keď to sledujú aj ostatní.

Až príliš veľké množstvo obsahu môže byť kontraproduktívnym nástrojom, ako skôr používateľov Netflixu od sledovania odradiť ako prilákať. Menej je niekedy viac, na čom sa istotne zhodneme viacerí.

#4 Rôzny obsah na rozličných trhoch

Keď už sme pri množstve obsahu, tak česko-slovenskí diváci ho ani zďaleka nemajú toľko, koľko na iných – zväčša anglicky hovoriacich – trhoch. Netflix za hranicami distribuuje a ponúka aj množstvo nakúpeného seriálového či filmového obsahu. V zahraničí si tak môžu pozrieť aj celkom iné novinky (i starinky), čo je však smutnejšie, za rovnakú sumu, než akú platíme my.

Je pochopiteľné, že dodať úplne totožný obsah na všetkých trhoch sveta je kvôli autorských právam nemožné, ak by sa ale viac snažil, možno by to šlo. Jednoznačne by sa to dalo zrealizovať v prípade, ak by ponúkal len svoje originálne počiny, čo by ale ponuku výrazne zredukovalo.

Na druhej strane by ale predplatitelia dostali možnosť vidieť väčšinu obsahu, rovnako, ako je to v prípade prémiovej streamovacej služby Apple TV+, ktorá ponúka len vlastné originálne počiny. Tie môže vytrénovaní „binge watcher“ zhliadnuť hoc aj v priebehu mesiaca či dvoch.

#5 Na sledovanie offline môžete zabudnúť

To, čo je pre niektoré streamovacie služby samozrejmosťou, nie je tak úplne samozrejmé v prípade Netflixu. Aj ten síce umožňuje sledovať obsah aj offline bez potreby pripojenia na internet, nie však na všetkých zariadeniach, čo je veľké mínus.

Prevažne, a je to problém väčšiny streamovacích služieb, je táto možnosť dostupná len pre mobilné zariadenia (smartfóny) a tablety. Existujú rôzne aplikácie aj pre zariadenia s operačným systémom Windows, majitelia MacBookov či iMacov sú však o možnosť sledovať Netflix bez pripojenia na internet ukrátení. Čo je škoda.

#6 Alogritmus, ktorý všetko ovláda

Tak ako hocikde inde, aj na streamovacích službách pracujú za používateľov rôzne algoritmy. V konečnom dôsledku tak veľakrát sledujete nie to, čo chcete, ale to, čo vám algoritmus nejakým spôsobom podsunie ako pre vás najvhodnejší obsah.

To je, samozrejme, na jednej strane veľmi užitočné, na strane druhej vás to ale v podstate len núti platiť za niečo, čo by ste inak ani nesledovali, pretože by ste ani nevedeli, že to na Netflixe nájdete.

Algoritmus nie je na škodu a pomáha najmä nerozhodným divákom. Predstavte si ale to veľké množstvo voľného času, ktorý by ste zrazu mali, keby ste Netflix nemali. A schválne – premýšľali ste vôbec niekedy nad tým, že si ho stačí zaplatiť len vtedy, ak tam bude uvedené niečo, čo chcete vidieť? Takto by ste neplatili za Netflix (alebo ktorúkoľvek inú streamovaciu platformu) každý mesiac, ale len vtedy, kedy ho naozaj využijete – napríklad v dobe, keď tam pribudne väčšina vašich obľúbených seriálov alebo tých, ktoré chcete vidieť. Ušetríte tak nielen peniaze, ale aj čas.