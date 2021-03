Netflix už čoskoro nebude najväčšou streamovacou službou. Dobieha ho silný konkurent

Streamovacia služba Netflix už niekoľko rokov kraľuje rebríčku popularity medzi platformami ponúkajúcimi video obsah. Takmer dekádu jej trvalo dosiahnuť míľnik v podobe 100 miliónov predplatiteľov. Hranicu dvoch stoviek miliónov predplatiteľov jej trvalo pokoriť ďalšie štyri roky. Aj počet predplatiteľov preto právom pasoval Netflix za kráľovnú streamovacích služieb. Už čoskoro ale o tento titul príde.

Netflixu na päty šliape silná konkurencia. Len nedávno sa najväčšia spomedzi streamovacích služieb na svete pochválila, že pokorila hranicu 200 miliónov predplatiteľov a už to vyzerá tak, že v blízkej budúcnosti jednotkou na trhu nebude, píše web The Guardian.

Netflix nebude jednotkou na trhu

Aj keď sa na čísla a jednotlivé míľniky Netflixu pozerá s obdivom, existuje služba, ktorá rovnaké míľniky dosahuje omnoho rýchlejším tempom. Netflixu trvalo takmer dekádu zaujať 100 miliónov predplatiteľov na celom svete. Takmer 14 rokov dokonca trvalo, kým sa dostal na dnešnú úroveň 203,7 miliónov predplatiteľov. Preto mnohí predpokladali, že konkurovať Netflixu je prakticky nemožné. Ukázal sa však pravý opak.

Disney+ ani zďaleka nefunguje na toľkých trhoch ako Netflix, no hranicu 100 miliónov platiacich užívateľov jej trvalo pokoriť len 16 mesiacov. Prognózy pritom naznačujú, že nováčik, ktorý na trh vstúpil len v novembri 2019, by do roku 2025 mohol Netflix dokonca predbehnúť, pričom k tomuto môže dôjsť aj omnoho skôr. Disney+ totiž plánuje ešte tento rok vo veľkom atakovať európsky trh, vrátane Česka a Slovenska.

Analytikov prekvapuje tak prudký nárast záujmu o službu Disney+, ktorá sa zameriava prevažne na žáner rodinných filmov. Jej ťahúňmi sú však overené značky ako filmy z konceptu Marvel Cinematic Universe, disneyovky, sága Star Wars či všetky časti Simpsonovcov (The Simpsons) a mnohé ďalšie aj z ponuky štúdia 20th Century (Fox), ktoré Disney kúpil. No aj napriek pomerne bohatej ponuke v knižnici je Disneyho streamovacia služba o polovicu menšia.

Disney+ postupne rastie, no obsahu má najmenej

To sa ale podľa odhadov zmení. Prognózny analytikov hovoria, že do konca roka 2023 bude mať Netflix 269 miliónov predplatiteľov, v roku 2024 o 10 miliónov viac, no Disney ho môže hravo predbehnúť a stať sa jednotkou na trhu s počtom 295 miliónov užívateľov.

Zaujímavý je aj počet hodín obsahu, ktorý je na jednotlivých streamovacích službách pre predplatiteľov dostupný. V januári mali predplatitelia Disney+ k dispozícii len zhruba 4 500 hodín obsahu, Netflix 40-tisíc hodín a služba Amazon Prime Video dokonca až 50-tisíc hodín obsahu. Čo sa týka ponuky, tak tu teda jednoznačne vyhráva Amazon. Ten sa však na Netflix v počte predplatiteľov nevie dotiahnuť a ani nedotiahne, aktuálne ho využíva viac ako 150 miliónov užívateľov.