HBO GO prináša pozitívnu zmenu: Odteraz si budete môcť pozrieť filmy a seriály aj v slovenčine

Streamovacia služba HBO GO sa chystá bojovať so silnou konkurenciou na slovenskom trhu pomerne šikovným spôsobom. Doposiaľ si slovenskí predplatitelia mohli ponúkaný obsah užívať s českým dabingom alebo titulkami. Postupne však v knižnici pribúdajú filmy a seriály aj v slovenskom znení.

O novinke informoval web Živé.sk. Ten zistil, že HBO pridalo na svoju streamovaciu platformu slovenský dabing pri sérii Harry Potter či disneyovke Ľadové kráľovstvo (Frozen). Neskôr však informoval, že HBO GO zrejme tunajším predplatiteľom ponúkne v slovenskej lokalizácii viac obsahu.

V slovenčine je už napríklad aj úspešný seriál z produkcie HBO Big Little Lies, ktorý má dabing, titulky aj distribučný názov – Veľké malé klamstvá. Ďalšími titulmi s lokalizovaným daginom či titulkami sú minisérie Černobyľ (Chernobyl), prvá séria Temné hmoty (His Dark Materials) či teenagerská dráma Eufória (Euphoria). Možno tak predpokladať, že HBO plánuje postupný prerod z HBO GO na HBO Max, ku ktorému by malo dôjsť tento rok. Vynovená platforma by tak mohla byť atraktívnejšia najmä pre tých predplatiteľov, ktorí českú lokalizáciu (a najmä dabing) nemusia.

V slovenčine je už aj web či appky pre TV

Ako ďalej web Živé.sk uviedol, HBO už stihlo do slovenčiny preložiť aj samotný web služby či niektoré aplikácie pre smart TV. V slovenskom jazyku sú aj názvy niektorých úspešných seriálov, ktoré ale tunajší dabing či titulky zatiaľ nemajú. Nie je však vylúčené, že by sa to nemohlo v blízkej dobe zmeniť.

Trh streamovacích služieb na Slovensku sa tento rok výrazne zmení. Okrem HBO Max môžeme u nás očakávať aj v Amerike obľúbenú Disney+, ktorá by taktiež mala predplatiteľom ponúkať lokalizovaný (slovenský) obsah.

Tunajší užívatelia sa doposiaľ museli spoliehať najmä na české titulky/dabing nielen pri HBO GO, ale aj pri Netflixe. Jediná služba, ktorá ponúkala slovenské titulky je Apple TV+. Dá sa tak predpokladať, že po kroku od HBO sa začne slovenčina objavovať aj na Netflixe, ktorý z koláča popularity streamovacích služieb uberá najviac.