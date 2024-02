Zbystrite: U našich susedov čaká semafory zmena, zelená bude fungovať inak, obávajú sa problémov

Viete si vôbec predstaviť, že by sa to, ako fungujú semafory, zmenilo? Topspeed upozorňuje, že u našich rakúskych susedov sa tento scenár má stať realitou. Zmeny sa dotknú zelenej aj žltej farby, no nie na všetkých semaforoch, z čoho plynú obavy. To znamená, že ak vycestujete do Rakúska, alebo budete cez túto krajinu prechádzať, môžete sa s nimi stretnúť aj vy.

Portál o autách vysvetľuje novelu, podľa ktorej sa na niektorých úsekoch má odstrániť fáza zeleného blikania, s ktorou ste sa mohli stretnúť na križovatke pred koncom možnosti prechádzania ňou. Žltá fáza sa má navyše skracovať.

Tento systém otestoval experimentálny semafor v Linzi na diaľnici A7, ktorý ale funguje na inom princípe, no slúžil pre inšpiráciu pre tieto nové pravidlá. Test so semaforom, ktorý prepína farbu každú sekundu bez blikania, stál 100-tisíc eur a dopadol úspešne.

Prečo to robia?

Hlavným cieľom nového systému má byť boj proti dopravným zápcham. Keďže by ale platil len na vybraných semaforoch, miestny rezort si myslí, že by to mohlo viesť k zmätku na cestách a vyústiť až do možných nehôd.