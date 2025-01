Zbrane v Pásme Gazy utíchnu: Izrael a Hamas súhlasili s dohodou o prímerí

Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas na stredajších rokovaniach v katarskej Dauhe súhlasili s dohodou o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov. Informovali o tom traja americkí predstavitelia i zvolený americký prezident Donald Trump, píše TASR podľa agentúr AP a AFP.

Dohodu sprostredkovali Spojené štáty, Katar a Egypt po dlhých rokovaniach, ktoré trvali niekoľko mesiacov. Významný posun nastal v posledných týždňoch mandátu amerického prezidenta Joea Bidena. Podľa zdrojov agentúry Reuters k tomu došlo najmä v noci na pondelok po rozhovoroch medzi šéfmi izraelských tajných služieb, budúcim vyslancom Trumpa pre Blízky východ a katarským premiérom.

Súčasťou dohody, ktorá sa bude realizovať vo viacerých fázach, je postupné prepustenie desiatok rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Pásme Gazy a prepustenie stoviek palestínskych väzňov v Izraeli. Dohoda taktiež umožní státisícom vysídlencov z Gazy vrátiť sa do svojich domovov a zaručí prísun humanitárnej pomoci. Izraelské sily sa taktiež z Pásma Gazy začnú postupne sťahovať.

AP pripomína, že dohodu ešte musí schváliť izraelská vláda, avšak očakáva sa, že vstúpi do platnosti v najbližších dňoch, a to napriek tomu, že krajne pravicoví izraelskí ministri avizovali, že ju nepodporia.

Napriek dosiahnutiu dohody o prímerí a výmene väzňov a rukojemníkov však podľa AP ostáva otvorených viacero dlhodobých otázok, ktoré budú predmetom budúcich rokovaní. Stále nie je jasné, ako bude vyzerať povojnové usporiadanie Pásma Gazy a ktorá skupina bude vládnuť v tejto palestínskej enkláve.