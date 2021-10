Zbraň, ktorou Alec Baldwin omylom zastrelil kolegyňu, mala byť bezpečná. Súdne záznamy odhalili nové podrobnosti

Ako píše portál BBC, zastupujúci režisér Dave Halls si nebol vedomý toho, že zbraň obsahovala ostré náboje. Záznamy na súde zaznamenali, že výkrikom “studená zbraň” naznačil, že zbraň je odistená.

To vyústilo do nehody, ktorá si vyžiadala život kameramanky Halyny Hutchinsovej, ktorú herec nechtiac strelil do hrude počas štvrtkového natáčania filmu Rust.

Režisér Joel Souza dostal zásah, pretože stál priamo za kameramankou a bol tiež zranený. Po nehode dostal urgentnú pomoc a po ošetrení postreleného ramena bol z nemocnice prepustený.

Ďalšie podrobnosti o policajnom vyšetrovaní boli zverejnené v piatok, keď bol na súde v Santa Fe v Novom Mexiku podaný príkaz na prehliadku. Baldwinov krvavý odev bol spolu so zbraňou zadržaný ako dôkaz. Zo súpravy policajti odobrali aj strelivo a ďalšie rekvizitné zbrane.

63-ročného herca vypočuli orgány činné v trestnom konaní, ale z incidentu nebol nikto obvinený. Predtým v piatok Baldwin – ktorý bol hviezdou a producentom filmu – povedal, že “plne spolupracuje” s úradom šerifa okresu Santa Fe.

„Mám zlomené srdce za jej manžela, ich syna a všetkých, ktorí Halynu poznali a milovali,“ napísal na Twitteri, “neexistujú slová, ktoré by vyjadrili môj šok a smútok v súvislosti s tragickou nehodou, ktorá pripravila o život Halynu Hutchinsovú, manželku, matku a našu hlboko obdivovanú kolegyňu.”

Podľa Los Angeles Times asi pol tucta členov kameramanského štábu na Ruste odišlo niekoľko hodín pred tragédiou po proteste proti pracovným podmienkam na scéne na ranči Bonanza Creek neďaleko Santa Fe.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I’m fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021