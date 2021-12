Zážitky cestovateľov, experimenty aj tipy pre kvalitný sexuálny život: 10 dobrých kníh pod vianočný stromček

Kniha je vždy výborným vianočným darčekom, či už chcete potešiť svojich priateľov, rodičov alebo starých rodičov. Ak ešte váhate, ktorá bude pre vašich blízkych tou najlepšou voľbou, pripravili sme rebríček pre nás najvýraznejších kníh tohto roka, ktoré si myslíme, že sa určite oplatí prečítať.

Cestovanie, šokujúce experimenty, politika, ekológia, intimita alebo kvalitná beletria. Ak vás niečo z toho zaujalo, tieto knižné tituly stoja za vašu pozornosť.

Testované na ľuďoch

V našich tipoch, samozrejme, nemôže chýbať kniha našej redaktorky Petry Sušaninovej s názvom Testované na ľuďoch. Ako vyštudovanú psychologičku ju fascinovalo, čoho všetkého sú ľudia schopní a rovnako aj to, ako sa iní krutým experimentom iba prizerajú. Zároveň však zostala znechutená každým jedným zvráteným pokusom, ktorého cieľom bolo zámerné ubližovanie ľuďom.

Práve na tie sa detailnejšie pozrela a tak vznikla kniha, ktorá vás prevedie tridsiatimi najkrutejšími experimentami, ktoré boli na ľuďoch vykonané od roku 1920 až po súčasnosť. Knižka je doplnená o pútavé ilustrácie Michaela Beyera. Ak vás zaujala, môžete si ju kúpiť v našom e-shope alebo v každom dobrom kníhkupectve. Ak si knižku stihnete objednať do 20. decembra, stihnete ju mať aj pod vianočným stromčekom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa interezsk (@interezsk)

Klub rozkoše

Pokračujeme z horúca. Klub rozkoše je, ako sa uvádza v jej popise, inkluzívna kniha o sexe pre 21. storočie. Ide o preklad francúzskeho bestselleru autorky Jüne Plã, ktorý prináša tipy a techniky pre kvalitný sexuálny život. Veríme, že nemusíme vysvetľovať jej dôležitosť. Radšej zdôrazníme jej mimoriadne zaujímavú vizuálnu stránku s ilustráciami, ktoré čitateľom pomôžu pochopiť rôzne súvislosti a dozvedieť sa viac o svojej či partnerovej sexualite. U nás vychádza vďaka vydavateľstvu 82 Book and Design Shop.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa 82 Bøok & Design Shõp (@82_book_and_design_shop)

Influencer

Milana Bez Mapy vám určite nemusíme predstavovať. Ako dobre však poznáte Milana Bardúna, ktorý sa za touto značkou ukrýva? Pred 10 rokmi mal Milan sen, ktorý sa rozhodol bez akýchkoľvek výhovoriek splniť. Vďaka tomu dnes patrí medzi najznámejších slovenských travel blogerov. Vo svojej knihe sa rozhodol otvorene vyrozprávať svoj príbeh, ktorý je plný úsmevných, ale aj silných momentov, ktoré ukazujú predovšetkým odvrátenú stránku toho, čo vidíme na internete. Sám sa častokrát stal terčom hejtu od ľudí, ktorí od neho očakávali niečo iné, než robil. Pochopil však, že podobať sa na niekoho iného mu šťastie neprinesie a musí sa vydať vlastnou cestou. Dnes môže byť vďaka tomu inšpiráciou pre mnohých ďalších.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Milan Bez Mapy (@milan_bezmapy)

Obyčajný Matovič. Homo Vulgaris / Matovič. Premiér v teniskách

Tento rok vyšli rovno dve knihy, ktoré sú síce rozdielne, čo ich spája je však ústredná téma – Igor Matovič. Vydavateľstvo Ringier Axel Springer SK prinieslo titul novinára a šéfredaktora spravodajského webu Aktuality Petra Bárdyho s názvom Obyčajný Matovič. Homo Vulgaris. Má byť sondou do sveta Igora Matoviča a zaujímavého príbehu, od začiatkov až po vrchol, ktorý dosiahol. Vydavateľstvo N Press zas vydalo knihu s názvom Matovič s podtitulom Premiér v teniskách, ktorej autorom je reportér Denníka N, Dušan Mikušovič. Ako uvádza jej popis, vychádza z rozhovorov, ktoré absolvoval s politickými aktérmi a zo situácií, ktoré sa na verejnosť nedostali. Ak teda hľadáte tip na knihu pre niekoho, koho zaujíma aktuálne politické dianie, obe sú dobrou voľbou.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Peter Bardy (@peter_bardy)

Naša (klimatická) zmena

Od politiky sa presunieme k ekológii a predstavíme vám útlu, avšak mimoriadne dôležitú knihu, ktorá by sa mala dostať do rúk každému, komu záleží na našej budúcnosti. Zástupca šéfredaktorky SME pre spravodajstvo Jakub Filo vytvoril praktického “sprievodcu pre tých, čo sa nechcú len prizerať”. Prináša odpovede na otázky, nad ktorými sa možno častokrát zamýšľame. Jedna strana hovorí, že jednotlivec aj tak nič nezmôže, druhá tvrdí, že práve na jednotlivcoch môže stáť zmena. Kým sa niektorí aktívne zapájajú do riešenia klimatickej zmeny, ďalší iba stoja na mieste, pretože nevedia, čo presne urobiť. Ak sa chcete pohnúť vpred alebo pomôcť v tom niekomu z vašich blízkych, odpovede možno nájdete v tejto knihe. Vyšla vo vydavateľstve Petit Press.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jakub Filo (@jakub.filo)

Ako (ne)prežiť mladosť

Peter Popluhár alias PPPeter tento rok vydal v poradí už svoju druhú knihu poviedok. Kým prvá – Kde všade som (ne)zomrel priniesla tragikomické poviedky z rôznych kútov sveta, ktoré precestoval, teraz vytvoril súbor poviedok, ktoré sú inšpirované príbehmi jeho šialenej partie kamarátov. Ak poznáte tvorbu PPPetra, čo sme si istí, že áno, už asi tušíte, že nepôjde o nejaké nudné spomínanie na školské a univerzitné obdobie. Jednotlivé poviedky sú, podobne ako tie z cestovateľského prostredia, vystavané na humore, kúsku nekorektnosti a s prekvapením na záver, kvôli ktorému vás text nepustí, kým ho nedočítate do konca. Práve vďaka týmto atribútom je táto kniha priam perfektným vianočným darčekom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa PPPeter (@patopopular)

Okolo sveta 3

Ak hľadáte tip pre pravých dobrodruhov, milovníkov cestovania alebo niekoho, kto rád spoznáva svet pomocou pútavých príbehov z miest, kam sa bežný smrteľník len tak nedostane, kniha cestovateľa Martina Navrátila, ktorého poznáte z cestovateľského portálu Travelistan, bude dobrou voľnou. V treťom pokračovaní série Okolo sveta vás Martin vtiahne do najvzrušujúcejších kútov afrického kontinentu. Pre mnohých je veľkým lákadlom, avšak stále v nás drieme množstvo predsudkov. Táto kniha vás prevedie Afrikou inak, než ste zo správ alebo blogov na internete zvyknutí. Ako sa uvádza v jej popise, presvedčí vás, že Afrika nie sú iba prevraty, boje, korupcia či choroby, ale ponúka aj nezameniteľnú prírodnú pestrosť, rozmanitosť kultúr a zvykov či historických prekvapení, ktoré nikde inde len tak neuvidíte. Ďalšou zaujímavosťou je, že kniha bola pokrstená v nezvyčajnej destinácii, a to priamo v Somálsku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Travelistan (@travelistan.sk)

Bližšie k sebe

Ďalšou mimoriadne dôležitou knihou pre našu aktuálnu spoločnosť je dielo autora a šachového veľmajstra Jána Markoša, Bližšie k sebe, s podtitulom Hľadanie ľudskosti v dobe médií, technológií a vedy. Jeho predchádzajúce knihy Sila rozumu v bláznivej dobe a Medzi dobrom a zlom si čitatelia mimoriadne obľúbili. Tentokrát sa zameral na návrat ľudí ku svojmu ja, na čo často zabúdame, pritom je to tak dôležité. Hovorí o tom, ako sme prírodu, vodu a lesy nahradili prostriedkami, pretože áno, žijeme v dobe prostriedkov. A v ich hluku sme už zabudli počúvať signály, ktoré nám naše telo vysiela. Možno vďaka tomuto čítaniu sa to môže aj u vás zmeniť. Kniha vyšla vo vydavateľstve N Press.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jan Mackovčák (@jan_mackovcak)

Listopád

Na niektoré udalosti by sme nikdy nemali zabúdať, respektíve by sme mali byť vďační za to, že sa stali. Na otázku, ako by vyzeral náš dnešný svet, keby v novembri 1989 komunizmus neskončil a my by sme zostali za železnou oponou, ktorá by nás oddeľovala od sveta tam vonku, aj jeden od druhého, hľadá odpoveď česká spisovateľka Alena Mornštajnová. Vo svojej podstate ide o sci-fi román, ktorý však nie je až taký nepredstaviteľný. Tým, že je zasadený do nášho prostredia, nebudete vedieť prestať čítať a ocitnete sa v akejsi alternatívnej verzii našej reality.