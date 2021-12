Originálne, ručne vyrábané, aj so zaujímavým príbehom: 10+ tipov na kreatívne vianočné darčeky do 25 eur

Čas Vianoc sa nezadržateľne blíži a čoraz viac nám vŕta hlavou, čím potešiť svojich blízkych. Obchody sú síce zatvorené, to však neznamená, že výnimočný darček tento rok nezoženiete. Rovnako neplatí, že vás musí stáť veľa peňazí. Pripravili sme tipy na 10 originálnych darčekov do 25 eur, ktoré by mohli obdarovanému vyčariť úsmev na tvári.

Skutočná hodnota darčeka totiž nespočíva v jeho cene, ale v spôsobe výroby, kreativite jeho prevedenia, nápade alebo v príbehu, vďaka ktorému vznikol. Tu je niekoľko tipov, ktorými môžete niekomu dopriať o čosi krajšie sviatky.

Kreatívne ponožky

Vianoce bez ponožiek pod stromčekom nie sú to pravé. O tom, že môžu byť kreatívnym darčekom, vás presvedčí Paradoo. Ponúka darčekové balenia veselých ponožiek, ktoré sršia vtipom a originalitou. Čo poviete napríklad na darčekové balenie Burger, ktoré obsahuje dva páry ponožiek nie iba s tematickou potlačou, ale je aj tematicky zabalené do tvaru skutočného burgra? Milovníkov pivka zas môžete potešiť darčekovým balením Pivo v plechovke. V ponuke Paradoo nechýbajú ani ďalšie darčekové balenia ponožiek, ako napríklad Sushi či Ľadová káva. Vďaka vysokému podielu bavlny sú navyše mimoriadne komfortné.

Dobrá spoločenská hra

Spoločenská hra je vždy výbornou voľbou. Inak to nie je ani v tomto zimnom období, kedy môže dlhým večerom dodať svoje čaro. Ak hľadáte novú hru, ktorú vaši kamaráti ešte nepoznajú, prinášame tip, ktorý rozprúdi každú párty. Spoločenská hra Definuj! vznikla pod taktovkou innie.sk v spolupráci s projektom Slovník súčasných slov, ktorý už štyri roky baví vtipnými definíciami a stihol vydať dve úspešné knižky.

Hra so slovíčkami nie je cudzia ani novej spoločenskej hre Definuj!, ktorá sa skladá z 50 pestro ilustrovaných kariet z dielne slovenskej ilustrátorky Blondook. Vašou úlohou je zapozerať sa na jednu z nich a vymyslieť výraz, ktorý budú ostatní vaši kamaráti hádať. Nie však hocijako, opísať ho môžete aj šiestimi rôznymi spôsobmi, napríklad kreslením na papier nedominantnou rukou alebo v štýle hry Hádaj, na čo myslím. Ak by ste si ju chceli vyskúšať, môžete ju kúpiť napríklad kamarátovi a určite si ju rád zahrá aj s vami.

Poctivý slovenský diár

Skutočný vianočný zoznam sa nesmie zaobísť bez poriadneho diáru od slovenskej značky madebythe:. Žurnál: je poctivý slovenský diár, ktorý už 5 rokov pomáha viac ako 21-tisíc ľuďom lepšie plánovať, zapisovať a prioritizovať. Funguje ako skvelý pomocník, pri ktorom si sami vyberiete, čo z neho využijete. Pomôže vám naplánovať 10-ročnú víziu, pripomenie, ako napredujete a spolu si zapíšete, čo je každý deň dôležité. Do ničoho vás nenúti. Ak chcete, umožní vám nerušené zapisovanie na ten najlepší papier. Ale pozor, ak mu dáte šancu hrozí vám, že doň už písať neprestanete. Vedľajšie efekty môžu zahŕňať lepšiu organizáciu času, vyššiu spokojnosť a viac splnených cieľov. Ak ste v tomto opise našli vášho blízkeho, pre ktorého by bol akoby stvorený, uchmatnite si verziu, ktorá mu urobí najväčšiu radosť.

Lokálna kozmetika s príbehom

Na Slovensku nájdeme hneď niekoľko zaujímavých projektov, ktoré sú zamerané na výrobu prírodnej kozmetiky. Vybrali sme značku Herbs by Hupka, ktorá je výsledkom sna Veroniky prezývanej Hupka. Jej príbeh siaha do roku 2018, kedy navštívila workshop, po ktorom sa začala výrobe prírodnej kozmetiky venovať naplno. Napokon to riskla a odišla z korporátu a vďaka tvrdej práci si mohla otvoriť vlastnú výrobňu. Teraz ponúka kvalitné produkty vyrobené z prírodných masiel, BIO olejov a ďalších prírodných látok. Herbs by Hupka je výborným tipom na darček pre niekoho, komu chcete dopriať prírodnú kozmetiku alebo ručne vyrábané sójové sviečky za primeranú cenu.

Dizajnové sviečky

Ak hľadáte ako darček niečo lokálne, čo navyše dokonale oživí interiér akéhokoľvek priestoru, môžete vyskúšať napríklad sviečky. Už dávno neplatí, že majú iba jednu funkciu. V tomto prípade sú aj moderným doplnkom či umeleckým dielom samé o sebe. Hovoríme o dekoratívnych a ručne vyrábaných sójových sviečkach Lyggo. Za ich vznikom stojí Lýdia, ktorej tvorbu nájdete predovšetkým na Instagrame. Profil Lyggo je estetický, rovnako ako samotné sviečky s podobizňou hlavy Dávida alebo so ženskými či mužskými krivkami.

Kniha so zaujímavou tematikou

Ľudská zvedavosť je nekonečná a utíšiť jej hlad vám môže pomôcť napríklad dobrá knižka. Vedeli ste, že naše novodobé dejiny sú plné neetických experimentov, ktoré ovplyvnili životy miliónov ľudí po celom svete?

Táto téma je neuveriteľne fascinujúca a pozrieť na ňu detailnejšie sa rozhodla aj naša redaktorka Petra Sušaninová, ktorá pod taktovkou INTEREZ MEDIA vydala knižku Testované na ľuďoch, ktorá vás mimoriadne pútavým spôsobom prevedie psychologickými experimentami. V hlavných úlohách tridsiatky príbehov vystupujú šialení vedci, ktorí v úmysle dokázať svoju pravdu neváhali ničiť životy nevinných ľudí. Knižku si môžete zakúpiť napríklad v našom e-shope, kde dopravu za vás zaplatíme my a ručíme, že bude u vás do Vianoc.

Originálne nášivky, ktoré dajú druhý život vášmu oblečeniu

Čoraz viac sa z každej strany skloňujú pojmy ako udržateľnosť, pomalá móda alebo upcyklácia. Poznáte niekoho, kto ich tiež používa? Ak áno, zbystrite pozornosť. Nášivky od lokálnych výrobcov s tematikou turistiky a Vysokých Tatier môžu predĺžiť životnosť oblečenia, ktoré trpí rôznymi poškodeniami alebo chybičkami krásy. Nášivky sa dajú jednoducho použiť ako záplaty na rany starého oblečenia. Navyše, potešia každého milovníka prírody a našich veľhôr. Obdarovaný nimi môže dať svojmu oblečeniu druhý život a vďaka ich minimalistickému dizajnu svetu ukázať, čo má rád.

Prírodná kozmetika vyrobená na Slovensku

Pri prírodnej kozmetike ešte zostávame, pretože na Slovensku máme množstvo zaujímavých projektov. Ďalším z nich je Kvitok, ktorého posolstvom je vytvárať kvalitné, jednoduché a účinné produkty, ktorých výsledkom je zdravá a žiarivá pokožka. Nie, toto nie sú iba obyčajné slová, ktoré sme našli na ich webovej stránke. Že ide o skutočne kvalitné produkty, sme sa už presvedčili na vlastnej koži. Ak chcete niekomu podarovať kozmetiku, skúste tieto Vianoce pozerať aj na zloženie produktov či ich pôvod. Takýto darček totiž je už na prvý pohľad výnimočnejší.

Interiérové dekorácie

Ďalším z originálnych projektov sú Zvery. Už na prvý pohľad zaujmú svojím originálnym zjavom, okrem toho však ich čaro vychádza aj z ich pôvodu. Sú totiž vyrobené upcyklovaním oblečenia a zostatkov z látok na Slovensku a v znamení slowfashion. Vďaka ich prevedeniu navyše okamžite upútajú v akomkoľvek interiéri. Sú teda výborným darom pre malých, veľkých aj každého s dobrým vkusom.

Šálky, ktoré sú umeleckým dielom

Ďalším skvelým tipom na darček môžu byť keramické výrobky, napríklad šálky. Sú totiž hneď dvojnásobným darčekom. Potešia obdarovaného a zároveň každého, kto z nich bude na návšteve piť. My spomenieme napríklad keramiku z dielne Martiny Švarc, ktorá sa dá považovať za skutočné umelecké dielo. Je originálna svojimi tvarmi aj farebným prevedením a my sme si ju zamilovali na prvý pohľad.

Ručne vyrábané maličkosti, ktoré inde nenájdete

Že máme na Slovensku množstvo kreatívnych tvorcov dokazuje aj umelkyňa, na Instagrame prezývaná Amanitka Handmade, ktorá sa zameriava na ručnú umeleckú tvorbu. Ak ste si doteraz mysleli, že sviečka, ozdoba na stromček alebo iná maličkosť sú slabými darmi, ona vás presvedčí o opaku. Každý jej výrobok dýcha výnimočnosťou a dáva si záležať skutočne na každom detaile. A aj preto sú jej diela dobrým darčekom. Čo poviete napríklad na vypaľované líšky na drevených plátkoch?