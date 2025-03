Zasiahne epidémia slintačky a krívačky naše peňaženky? Analytik odhaduje, aké dosahy by to mohlo mať na Slovákov

Slovensko čelí začiatku epidémie slintačky a krívačky, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť farmársku produkciu. Choroba sa šíri rýchlo, a preto je podľa analytika finančných trhov XTB Mareka Nemkyho nutné okamžite reagovať na prípady nákazy medzi zvieratami.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Nakazené alebo ohrozené zvieratá musia byť podľa jeho slov bez odkladu utratené, čo vedie k okamžitej strate produkcie na niektorých farmách. „Rýchla reakcia je kľúčová pre minimalizáciu väčších strát, a preto sú teraz stanovené prísne podmienky na zadržanie choroby,“ povedal analytik. Okrem toho sa môže dočasne pozastaviť obchod s farmárskymi produktmi a živými zvieratami v postihnutých oblastiach, čo má za cieľ zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy.

Produkcia Slovenska je malá

Tento krok môže v krátkodobom horizonte spôsobiť ekonomické straty a miestne zvýšiť ceny postihnutých produktov. Ani Slovensko a ani Maďarsko aktuálne nepatria podľa Nemkyho medzi významných producentov v oblastiach, ktoré boli výrazne zasiahnuté nedávnou epidémiou. Slovensko ročne vyprodukuje približne 813-tisíc ton mlieka, čo predstavuje iba 0,56 % z celkovej produkcie Európskej únie, zatiaľ čo Maďarsko s produkciou 1,73 mil. ton mlieka dosahuje podiel 1,19 %.

„Tieto údaje naznačujú, že krátkodobé dosahy na lokálny trh by mohli byť značné, avšak na európsky trh to výrazný vplyv mať nebude,“ hovorí analytik. Pokiaľ ide o produkciu hovädzieho mäsa, ani tu nie sú tieto krajiny podľa jeho slov výraznými hráčmi. Na Slovensku sa ročne na mäso zabije približne 24-tisíc kusov dobytka, zatiaľ čo v Maďarsku je to okolo 84-tisíc kusov.

V porovnaní s celoeurópskou ročnou produkciou 22,35 milióna kusov dobytka, Slovensko predstavuje len 0,11 % a Maďarsko 0,38 % európskej produkcie, čo opäť poukazuje na ich minimálny podiel. Výraznejší vplyv na spotrebiteľské ceny by však mohlo mať podľa Nemkyho rozšírenie tejto choroby do krajín ako Poľsko, ktoré má približne 9 % podiel na európskej produkcii.

„V takom prípade by sme mohli očakávať výraznejšie ekonomické následky na úrovni spotrebiteľských cien,“ myslí si analytik. Aktuálne sa epidémia slintačky a krívačky javí skôr ako lokálny epidemiologický problém. Zasiahnutých bolo na Slovensku zhruba 2 770 kusov hovädzieho dobytka. „Toto číslo predstavuje len malý podiel v porovnaní s celkovým počtom približne 400-tisíc kusov hovädzieho dobytka na Slovensku,“ hovorí Nemky.

Slovensko bude žiadať o kompenzácie

Výraznejšie postihnuté boli dojnice, napriek tomu by dopad na spotrebiteľské ceny mal byť podľa analytika minimálny. „Táto situácia nám ukazuje, že i keď epidémia postihuje istý podiel farmárskeho sektora, v širšom kontexte slovenského poľnohospodárstva ide stále len o relatívne malé čísla, čo by malo znamenať iba obmedzené ekonomické následky,“ uzavrel Nemky.

Šéf slovenského agrorezortu Richard Takáč (Smer-SD) pritom dnes v Bruseli vyhlásil, že Slovensko vypracuje pre Európsku komisiu (EK) podrobnú analýzu škôd v súvislosti so slintačkou a krívačkou, aby mohlo následne žiadať kompenzácie.

Minister spresnil, že v pondelok na obed stále platilo, že postihnuté vírusovým ochorením sú naďalej tri chovy na južnom Slovensku, kde ho zistili v piatok (21. 3.). Dodal, že v okolí postihnutých lokalít prebiehajú kontroly u chovateľov a poľnohospodárov, ktorí nahlasujú podozrenia súvisiace s ochorením.

Takáč pripomenul, že rokovania Rady EÚ, týkajúce sa tohto ochorenia zvierat, sú zaradené až vo večernom programe na žiadosť Maďarska, ktoré túto chorobu zaevidovalo začiatkom marca.