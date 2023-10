Zarábať takmer 2-tisíc eur môžete aj bez diplomu: Vybrali sme zaujímavé pracovné ponuky, ktoré sú otvorené pre každého

Téma zamestnanosti na Slovensku sa medzi ľuďmi omieľa pomerne často. Nájsť si dobre ohodnotenú prácu, ktorá ľudí nezderie z kože a dokonca by ich mohla aj baviť, rozhodne nie je jednoduché. Na druhej strane, nie je to ani nemožné.

Už v minulosti sme sa venovali problematike takzvaných nedostatkových profesií, ktoré Slovákom ponúkajú solídne finančné podmienky a vďaka rôznym štátnym programom aj preplatenie potrebných kurzov. Dnes sa ale pozrieme na zaujímavé ponuky, ktoré žiadnu špeciálnu prax, zdĺhavé kurzy či vysokoškolský diplom nevyžadujú. Všetky platy vo vybraných pracovných ponukách budú uvádzané brutto – teda „v hrubom“.

V článku sa dozviete aj: aké pozície sme našli;

aký plat ponúkajú uchádzačom;

prečo môžu byť zaujímavé pre každého;

ktorá spoločnosť ponúka najlepšie podmienky.

V posledných týždňoch sa opätovne objavili informácie o tom, že Slovensko nemá dostatok pracovnej sily a neplatí to iba o vysoko kvalifikovaných zamestnancoch. Je preto úplne logické, že zamestnávatelia sa snažia kvalitných pracovníkov prilákať prostredníctvom peňazí, no často ponúkajú aj iné finančné či nefinančné benefity. Tento aspekt sa prenáša takmer do každého odvetvia, o čom svedčí aj náš dnešný výber.

Nákupca vo veľkom reťazci, či telefonista

Pri prechádzaní rôznych pracovných ponúk sme sa zameriavali hlavne na to, aby záujemca nemusel vlastniť vysokoškolský diplom a v ideálnom prípade nemusel mať absolvovaný odborný kurz či viacročnú prax v danom odbore. Jedna z prvých ponúk, ktorá na nás vybehla, bola na pozíciu telefonistu v spoločnosti Adecco.

Iste, mnohí majú voči tomuto zamestnaniu predsudky, no potenciálnych záujemcov by mohol presvedčiť fakt, že nejde o žiadny aktívny predaj služieb a telefonický špecialista rieši iba prichádzajúce hovory. Ďalšou výhodou je to, že hovoríme o práci z domu (po kompletnom zaškolení), ktorá je ohodnotená najprv na 1 400 eur, neskôr sa priemerná mzda s bonusmi pohybuje na úrovni 1 600 eur. Jedinou požiadavkou je ovládať anglický jazyk na úrovni B2.

Podobných ponúk z tejto firmy sme našli hneď niekoľko a ako bolo spomínané, okrem znalosti anglického jazyka nie je potrebná žiadna prax či špecifické vzdelanie. Ide tak o ideálnu príležitosť v prípade, že vás vaše súčasné zamestnanie nebaví a hľadáte zmenu.

Pre tých priebojnejších a šikovnejších ambicióznych ľudí tu máme pracovnú možnosť, ktorú ponúka jeden z najväčších obchodných reťazcov na Slovensku – Kaufland. Nehovoríme tu však o práci v predajni, ale v centrále. Junior nákupca so špecializáciou na mäso tu má ponúkaný plat 1 860 eur mesačne s každoročným navýšením. Prihlásiť sa môžete aj bez diplomu či konkrétnej praxe, no potrebovať budete anglický/nemecký jazyk, schopnosť práce s MS Office a nemala by vám chýbať ani schopnosť viesť obchodné rokovania.

Možnosť zarábať už po strednej škole

Keď sme spomínali zaujímavú prácu v Kauflande, tak tento reťazec ponúka okrem iného aj takzvaný Leadership program, ktorý je určený absolventom stredných a vysokých škôl. V čisto teoretickej rovine, absolvent strednej školy nastúpi do programu, ktorý ho pripraví na rôzne manažérske funkcie v štruktúrach potravinového giganta s platom 1 570 eur a preplatením všetkých nákladov vrátane ubytovania či cestovania.

Čoraz atraktívnejšie sa stávajú aj súkromné zubné kliniky/ambulancie, ktoré okrem vyštudovaných a vzdelaných zdravotníkov obsadzujú tiež pozície, na ktoré prax či vzdelanie nie sú potrebné. Príkladom je post recepčnej, ktorej úlohou je administratíva spojená s evidenciou a objednávaním pacientov, práca s rezervačným systémom a ďalšia potrebná dokumentácia. V ponuke, na ktorú sme narazili my, je ponúkaný plat 1 400 eur so základnou znalosťou anglického jazyka a bez nutnej praxe.

Dnešný článok je dobrým príkladom toho, že aj mimo Bratislavy sa dá zamestnať za slušné peniaze a tento trend potvrdzuje ďalšia ponuka, tentoraz zo známeho superlacného reťazca Action. Ten hneď po vstupe na trh začal s masívnym otváraním prevádzok, pričom zástupca vedúceho predajne môže teraz napríklad dostať v Spišskej Novej Vsi až 1 250 eur. Nepotrebuje mať žiadne konkrétne vzdelanie, nemusí nutne ovládať cudzí jazyk a jediné, čo sa odporúča, je nejaká prax v maloobchode (nie je však podmienka).

Uchytiť sa môže prakticky každý