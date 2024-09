Zaplavenie patrí medzi najhoršie problémy, ktoré môžu automobil postihnúť: Tejto veci sa vyhnite, varuje odborník

Poškodenie vodou patrí medzi najhoršie problémy, ktoré môžu vozidlo postihnúť. Záleží na tom, ako vysoko voda pri zaplavení vystúpila, či sa dostala len ku kolesám alebo aj do interiéru, či až do motorového priestoru. Uviedla to spoločnosť Aures Holdings, prevádzkovateľ autocentier AAA Auto a Mototechna.

Kapitolou sú zaplavené elektromobily – experti AAA Auto rozhodne odporúčajú po zaplavení sa nesnažiť ich naštartovať. „Ak hrozí autu riziko zatopenia, treba ho odviezť na vyvýšené miesto, napríklad aj ďalej od domova, a vybrať z neho všetky veci, na ktorých záleží. Pozor pritom na podzemné garáže – pokiaľ sú na nevhodne spádovaných miestach, môže do nich natiecť dosť vody, hlavne do najnižších poschodí. Môže tak byť vhodnejšie auto vyviezť von,“ zdôraznil Petr Vaněček, spoločný generálny riaditeľ spoločnosti Aures Holdings.

Ak záplavová voda dosahuje len po prahy karosérie, takže v nej boli ponorené len náboje kolies a brzdy, až tak veľa sa podľa neho nedeje. „Chce to však postupovať podobne ako vodiči offroadov, ktorí sa brodia cez vodné toky – treba zložiť kolesá, vyčistiť brzdy od bahna, pre istotu vymeniť brzdovú kvapalinu,“ zdôraznil Vaněček.

Podľa neho môžu neskôr robiť problémy aj ložiská kolies, v ktorých zdegraduje doživotná náplň maziva, takže aj tie je lepšie vymeniť, rovnako ako olejové náplne diferenciálov. Pokiaľ je hladina vody o niečo vyššia, takže napríklad natiekla do výfukového potrubia, môže to byť podľa neho väčší problém.

Ako postupovať pri vode v aute

V moderných autách sú vo výfukovom potrubí katalyzátory, lambda sondy, u trochu starších modelov aj filtre pevných častíc (novšie vozidlá ich mávajú častejšie v motorovom priestore). „Potom by bolo lepšie auto neštartovať, nechať ho odtiahnuť do servisu, výfuk rozmontovať a vysušiť. Pokiaľ by sa dostala voda do chladiča, aj on sa musí vyčistiť, prípadne vymeniť,“ uviedol Vaněček.

Podčiarkol, že najhoršie je, ak sa voda dostane nad kolesá a natečie do interiéru. Všade je veľa elektroniky, nízko bývajú riadiace jednotky airbagov a pyrotechnických predpínačov bezpečnostných pásov. Pri niektorých vozidlách býva nízko aj štartovacia batéria. Motor síce mechanicky môže vydržať, do neho voda natečie málokedy, poškodené však budú všetky snímače, ako aj elektrické a elektronické súčasti auta.

„Ak je voda v interiéri auta, je lepšie neskúšať štartovať a zavolať do servisu, aby auto odtiahli a pokúsili sa ho zachrániť. Pokiaľ máte havarijnú poistku, zároveň dajte rovno vedieť poisťovni, aby sa na auto prišiel pozrieť jej likvidátor – veľmi často vozidlo odpíšu ako takzvanú totálnu škodu,“ dodal Vaněček.