Zaočkovaní by pri tretej vlne pandémie mali mať výhody. Za týchto podmienok by sa COVID automat úplne vypol

Zaočkovaní ľudia by mali mať v prípade nástupu tretej vlny pandémie iné postavenie ako nezaočkovaní. Pred stredajším rokovaním vlády to naznačil minister hospodárstva Richard Sulík.

„Na zaočkovaných a tých, ktorí ochorenie prekonali, by sa malo nahliadať inak, ako na tých, ktorí sa nedajú napríklad ani otestovať,” povedal. Či by pritom zaočkovaní mali fungovať „mimo” COVID automatu, však šéf liberálov nepovedal.

Kedy sa “vypne” COVID automat?

Rozhodnutie o tom, ako bude COVID automat pokračovať, je predčasné, stále máme dosť žltých a oranžových okresov a niektoré sú ešte ružové. Pracujeme na tom, aby sa stalo čo najviac okresov zelenými, potom môžeme hovoriť o nejakom vypínaní. Ešte minulý týždeň to vyhlásil premiér Eduard Heger.

Obmedzenia v zelených okresoch by sa totiž mohli odstrániť, ak by sa “vypol” COVID automat. V dokumente má byť podmienka, že COVID automat sa vypína vtedy, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) povie, že pandémia sa skončila. Heger dodal, že je veľmi dobré, že dnes sa riadime regionálnymi parametrami. “Jednotlivé okresy môžu ovplyvniť to, aké budú mať podmienky,” povedal. Víťazstvo podľa neho bude, ak bude celé Slovensko zelené.

Pripomenul, že vláda sa pripravuje na jeseň, aby sa poučila zo všetkých chýb a zabezpečila taký scenár, kde bude v prípade potreby obmedzenie minimálne.