Chystáte sa na dovolenku do Chorvátska? Týchto 7 vecí by ste pred cestou mali vedieť

Letná dovolenková sezóna štartuje a mnohí Slováci ju plánujú prežiť nielen na území našej krajiny, ale chystajú sa aj na oddych pri mori. Azda najčastejšou voľbou – vzhľadom na opatrenia a blízkosť destinácií – bude Chorvátsko. Čo by ste mali vedieť pred vycestovaním sem?

Tak ako kdekoľvek inde, aj v Chorvátsku platia a budú platiť určité protiepidemické nariadenia, ktoré ako turisti budú musieť všetci dodržiavať. Tie najaktuálnejšie zverejňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZV SR) a aktuálne dostupné informácie sú mimoriadne priaznivé. Do Chorvátska sa totiž dá dostať veľmi jednoducho a ľahko, pokiaľ dodržíte pár pravidiel a dôkladne sa na cestu pripravíte.

Rozhodli sme preto pre vás zozbierať najdôležitejšie informácie, vďaka ktorým predídete zbytočným komplikáciám pri vstupe do Chorvátska.

Čo budete potrebovať na vstup do Chorvátska?

Dostať sa do Chorvátska nebude zložité, MZV SR ale odporúča ešte pred cestou vyplniť online formulár, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov cez hranice. Ak tak neurobíte vopred, musíte následne rátať so zdržaním. Formulár je síce k dispozícii aj v slovenskom jazyku, jeho vyplnenie je ale potrebné v anglickom a pre každú osobu staršiu ako 12 rokov zvlášť.

Do Chorvátska sa dostanete s platným pasom alebo občianskym preukazom a na hraniciach budete musieť predložiť:

negatívny PCR, nie starší ako 72 hodín alebo rýchly antigénový test, nie starší ako 48 hodín od odobratia vzorky;

alebo od odobratia vzorky; alebo lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (do 180 dní);

(do 180 dní); alebo lekárske potvrdenie o očkovaní na COVID-19 ;

; alebo lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a súčasne o aspoň jednej dávke očkovania proti COVID-19.

Ak ani jedno z potvrdení nebudete mať k dispozícii, budete musieť nastúpiť na 10-dňovú povinnú karanténu. Tú je možné ukončiť predčasne, ak sa podrobíte PCR alebo antigénovému testu na území Chorvátska.

Veľký pozor pri potvrdeniach

Potvrdenia umožnia bezproblémový vstup na územie Chorvátska, treba ale byť dôsledný a dbať na to, aby v ňom boli uvedené všetky potrebné náležitosti. Ako uvádza MZV SR, pri PCR teste s QR kódom a rýchlom antigénovom teste musí byť viditeľný výrobca testu (obchodný názov testu, potvrdenie musí byť vystavené zdravotníckou inštitúciou/laboratóriom a podpísané/potvrdené lekárom alebo zodpovednou testovacou inštitúciou. Všetky potvrdenia musia byť vystavené v anglickom alebo chorvátskom jazyku. Pre bezproblémovosť odporúčame najmä angličtinu.

QR kód musí obsahovať meno a priezvisko vyšetreného, dátum narodenia, respektíve rodné číslo, dátum testovania a špecifikáciu použitého druhu PCR testu. Pozor si dajte aj na svojpomocné dopisovačky a doplňovačky do týchto dokumentov. Na hraniciach vám ich príslušník kontroly nemusí uznať a označí ich za falzifikát.

Zaočkovaní budú mať najmenej problémov

Ako všade, tak aj pri vstupe do Chorvátska budú mať najmenej problémov zaočkovaní turisti. Osoby, ktoré disponujú potvrdením o očkovaní proti COVID-19, majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR či antigénového testu a aj karantény. Pri niektorých druhoch vakcín dokonca stačí aj jedna dávka.

Osoby zaočkované vakcínami Pfizer, Moderna a Sputnik V môžu do Chorvátska vstúpiť v období od 11 do 42 dní od prvej dávky. Osoby zaočkované vakcínou AstraZeneca sa do krajiny dostanú v období od 22 do 84 dní od prvej dávky.

MZV upozorňuje, že je dobré pri sebe mať nielen certifikát o očkovaní s QR kódom, ale aj lekárske potvrdenie o očkovaní v tlačenej podobe vystavené v anglickom alebo chorvátskom jazyku. Medzinárodný očkovací preukaz (knižka, ktorú vydal ŠEVT) akceptovaný v Chorvátsku nebude.

Čo ak som COVID-19 prekonal?

Ak patríte ku skupine ľudí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali, máte výnimku z predkladania negatívneho PCR alebo antigénového testu a absolvovania povinnej 10-dňovej karantény. Od prekonania ochorenia však nesmie uplynúť doba 6 mesiac (180 dní).

Vaším potvrdením v tomto prípade bude pozitívny výsledok PCR alebo antigénového testu, ktorý je starší ako 14 dní. Potvrdenie vám môže vydať aj váš ošetrujúci lekár.

Aj deti majú výnimky

Deti do 12 rokov, ktoré budú cestovať so svojimi rodičmi na územie Chorvátska a tí majú osvedčenie o očkovaní (minimálne 14 dní od druhej dávky), prekonaní ochorenia alebo negatívne testy, nemusia mať negatívny test a ani nemusia podstúpiť 10-dňovú izoláciu. Deti nad 12 rokov však tieto potvrdenia už musia mať.

Aké opatrenia treba v Chorvátsku dodržiavať?

Situácia je v Chorvátsku zhruba rovnaká, ako u nás doma na Slovensku. Počas pobytu v krajine je potrebné dodržiavať všeobecne platné nariadenia Úradu verejného zdravia.

Povinné je nosenie ochranných rúšok vo všetkých uzavretých priestoroch, vrátane MHD a aj v otvorených priestoroch, ako sú ulice či verejné miesta, kde nie je možné dodržať bezpečnú vzdialenosť (1,5 metra). V reštauráciách je potrebné dodržiavať 2-metrové odstupy, čo by si mali jednotlivé zariadenia zabezpečiť samé.

Čo po návrate domov?

Cestovný semafor Slovenskej republiky Chorvátsko aktuálne zaraďuje medzi zelené krajiny, čo znamená, že po návrate domov z dovolenky našincov nečaká ani karanténa, pokiaľ sú zaočkovaní alebo v krajine, kde trávili posledné dni, absolvovali testovanie. Otestovať sa je možné aj ihneď po príchode na Slovensko. Výnimku majú mladí do 18 rokov a tí, ktorí COVID-19 prekonali pred nie viac ako 180 dňami. Povinná je registrácia na webe eHranica pre všetkých, ktorí územie Slovenska opustia a vrátia sa.