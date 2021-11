Zamestnávateľ už môže kontrolovať status OTP. Chýba však vyhláška, ktorá upravuje zamedzenie vstupu do práce

Firmy a zamestnávatelia už môžu kontrolovať, či sú ich zamestnanci zaočkovaní, prekonali ochorenie COVID-19 alebo či majú negatívny PCR alebo antigénový test. Od pondelka 22. novembra však ešte nemôžu svojim pracovníkom zamedziť vstup na pracovisko, ak sa jedným z dokladov nepreukážu. To umožní až vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá vyjde v najbližších dňoch. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

“Ak sa po vydaní vyhlášky zamestnanci nepreukážu niektorým z uvedených potvrdení, nebudú môcť nastúpiť do práce a zároveň to bude považované za prekážku na strane zamestnanca, čiže nebudú mať nárok na mzdu a zároveň ani na kompenzáciu mzdy zo strany štátu,” vysvetlila Eliášová.

Vyhláška bude podľa MZ SR vyžadovať na vstup na pracovisko potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní COVID-19. Alternatívou bude negatívny PCR alebo antigénový test, prípadne test či samotest absolvovaný priamo u zamestnávateľa.

Ministerstvo zdravotníctva podľa hovorkyne intenzívne rokuje s rezortmi práce a hospodárstva o spôsobe kompenzácie pre zamestnávateľov, ktorí sa rozhodnú zabezpečovať testovanie svojich zamestnancov. “Do úvahy pripadajú možnosti finančnej kompenzácie alebo poskytnutie testov zamestnávateľom,” dodala.

O dátume zverejnenia a účinnosti vyhlášky ÚVZ SR, ako aj o spôsobe spolupráce so zamestnávateľmi a uvedením podmienky OTP pre zamestnancov do praxe budú podľa Eliášovej zainteresované inštitúcie bezodkladne informovať verejnosť, zamestnávateľov a samosprávy. Podľa COVID automatu má na vstup do zamestnania v červených, bordových a čiernych okresoch platiť režim OTP (očkovaný-testovaný-prekonaný).