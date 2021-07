Zahrávať sa so spánkom môže byť nebezpečné. Vedci najnovšie zistili, čo vyrovná jeho nedostatok

Chodievame neskoro spať, ráno skoro vstávame do práce, tesne pred spaním zas nedokážeme pustiť z rúk telefóny či tablety. Nekvalitný spánok môže napáchať poriadne škody. Dlhodobá štúdia však ukázala, že ak chcete negatívne následky eliminovať, pomôcť vám môže cvičenie.

Eliminujte škody napáchané nedostatkom spánku

Hádam netreba pripomínať, že nedostatok kvalitného spánku pre naše telo nie je prospešný. Ako píše portál Daily Mail, nedostatok spánku sa spája so zvýšeným rizikom vzniku srdcovo-cievnych ochorení, mozgovej príhody či dokonca rakoviny. Vedcom sa však podarilo zistiť, že do značnej miery môžete škody napáchané nedostatkom spánku zvrátiť. Ako na to? Podľa odborníkov k tomu stačí poriadna prechádzka.

Do výskumu, ktorého výsledky boli len nedávno publikované v časopise British Journal of Sports Medicine, sa zapojilo viac ako 380 000 Britov v strednom veku. Polovica účastníkov štúdie mala nezdravé spánkové vzorce. Štúdia bola dlhodobá, trvala celkovo až 11 rokov. Vedci počas tohto obdobia monitorovali, koľko času venovali ľudia cvičeniu, aká bola kvalita ich spánku, ako aj to, koľko ľudí počas trvania štúdie zomrelo a čo konkrétne úmrtie zapríčinilo.

Výsledky štúdie ukázali, že nedostatok spánku, ale aj nedostatok fyzickej aktivity nezávisle od seba zvyšujú riziko vzniku vyššie spomínaných ochorení, a teda predčasného úmrtia. Avšak v prípade, ak ľudia nemali dostatok kvalitného spánku, negatívny dopad dokázali zmierniť fyzickou aktivitou. Stačilo, ak sa ľudia držali odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie. Podľa WHO by sme každý týždeň mali fyzickej aktivite venovať aspoň 150 minút týždenne. Stačiť môže napríklad aj to, ak niečo vyše 20 minút denne povenujete rezkej chôdzi alebo behaniu.

Prečo nekvalitný spánok ohrozuje naše zdravie?

Počas obdobia trvania výskumu zomrelo 15 503 ľudí. Najčastejšie pritom predčasne zomierali práve tí, ktorí málo spali a k tomu mali aj nedostatok pohybu. Ľuďom, ktorí trpeli nespavosťou a nehýbali sa, hrozilo až o 57 % vyššie riziko predčasného úmrtia. Hrozilo im až o 67 % vyššie riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení a až o 45 % vyššie riziko, že zomrú na následky rakoviny.

Vedcom však ešte ani dnes nie je celkom jasné, prečo nedostatok kvalitného spánku zapríčiňuje spomínané ochorenia, resp. výrazne zvyšuje riziko ich vzniku. Je však možné, že za to môže chronický stres, ktorý môže zapríčiniť zápal tepien a následne zlyhanie srdca. Okrem toho, je pravdepodobné, že človek, ktorý trpí nespavosťou, sa bude stravovať menej zdravo ako človek, ktorý má dostatok zdravého spánku.