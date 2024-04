Záhadný Západný príhon sa zrýchľuje, deje sa niečo zlé: Najväčší morský prúd Zeme spôsobuje problémy

O Golfskom prúde ste už pravdepodobne počuli. Avšak hovorí vám niečo Západný príhon, známy aj ako prúd Západných vetrov? V angličtine je označovaný ako The Antarctic Circumpolar Current (ACC) a ide o najsilnejší prúd na Zemi. Ako vysvetľuje magazín Earth, obklopuje Antarktídu a podľa pozorovaní sa zrýchľuje.

Pozorovania z uplynulých desaťročí jasne ukazujú, že Západný príhon sa zrýchľuje. No vedcom to poriadne vŕtalo v hlavách, pretože nemali odpoveď na otázku, či za to môže globálne otepľovanie a teda činy človeka, alebo je to prirodzený proces.

Nie je to len tak

Nová štúdia ukázala, že toto zrýchlenie skutočne súvisí s teplotou Zeme. Počas chladnejších období sa spomaľuje a naopak, keď jej teplota rastie, sa zrýchľuje. Earth prirovnal tento proces k termostatu.

Čo to znamená?

Doktorka Gisela Winckler, spoluautorka štúdie opísala, že ide o najsilnejší a najrýchlejší prúd na našej planéte. Označila ho za pravdepodobne najdôležitejší prúd klimatického systému našej planéty.

Zrýchlenie Západného príhonu súvisí s topením ľadovcov v Antarktíde, čo nie je vôbec dobrá správa. Hrozí stúpanie hladín morí. Zmeny v jeho rýchlosti môžu naznačovať zmeny v globálnom klimatickom systéme.