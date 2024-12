Záhadný smrtiaci fenomén na Aljaške spôsobil najväčšie jednodruhové vymieranie druhu v modernej histórii. Vedci sú v šoku

Klimatická zmena zasahuje našu planétu stále viac. Síce sa vždy nájdu ľudia, ktorí odporujú vedeckým zisteniam a tvrdia, že sa vlastne nič nedeje, dôkazy sú nezvratné. Ako prvé začínajú na ňu doplácať živočíchy žijúce v studených arktických oblastiach, ktorým otepľovanie spôsobuje vážne problémy.

Nedávno sme vám priniesli článok o dni, počas ktorého zahynulo najviac ľudí v histórii ľudstva. A teraz tu máme správu podobného razenia, ktorá je ale desivejšia a smutnejšia v tom, že sa už týka aktuálnych udalostí a toho, že za to môže ľudská činnosť.

Ako píše web IFL Science, odvolávajúci sa na štúdiu publikovanú v časopise Science, vedci zistili, že na Aljaške došlo k masovému vymieraniu jedného živočíšneho druhu, konkrétne ide o vtáka alka tenkozobá (Uria aalge). Tento živočích žije vo veľkých kolóniách na pobrežných útesoch a živí sa najmä lovom vo vode.

Vedci si všimli, že medzi rokmi 2014 až 2016 nastal náhly pokles ich počtu. „Najprv sme si mysleli, že sa len vtáky presunuli, aby sa rozmnožili a že sa potom vrátia,“ povedala biologička a spoluautorka štúdie Brie Drummondová v tlačovej správe.

Nestalo sa tak a aj tie alky, ktoré prežili, tak neboli schopné klásť vajíčka, čo pre tento druh spôsobuje veľký problém ohľadom jeho zachovania.

Vraždiaci blob

Je zrejmé, že v roku 2014 sa muselo odohrať niečo zlomové. A tým bol tzv. blob. Išlo o príval masy teplej vody, ktorá sa šírila z Beringovho mora až do Aljašského zálivu.

Blob na Aljaške dva roky negatívne pôsobil na ekosystémy, zabíjal morské druhy a narušil potravinové reťazce. Jeho účinky na alky tenkozobé bol zdrvujúci. Kvôli teplej vode nemohli nájsť dostatok potravy a postupne sa začali na plážach Aljašského zálivu objavovať mŕtve telá. Do konca roku 2016 ich bolo nájdených viac ako 60-tisíc a čísla narastali, pričom si vedci uvedomovali, že mŕtve vtáky na pobreží sú len jedna časť a drvivá väčšina ich zahynula na mori.

Vymieranie aliek tenkozobých sa odohrávalo všade, kde ich vedci monitorovali, a to aj na miestach vzdialených tisíce kilometrov od seba.

Vedci po rokoch zistili, že kolónie týchto morských vtákov sa vôbec nezotavujú a teraz zverejnili svoje štatistiky o úmrtnosti. Podľa ich odhadov zomrelo približne 4 milióny aliek tenkozobých, čo predstavuje polovicu populácie na Aljaške. „Aby som uviedla rozsah skazy, tak únik ropy Exxon Valdez spôsobilo 15-násobne menšie vymieranie,“ povedala Heather Rennerová, spoluautorka štúdie.

Budúcnosť tohto druhu nie je ani zďaleka ružová. Ich znížený počet spôsobuje, že sa stáva zraniteľnejší voči predátorom a výkyvom počasia. Je zrejmé, že ak by sa situácia s prívalom teplej vody do týchto oblastí opakovala, tento živočíšny druh by mohol aj zaniknúť.