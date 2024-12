1 000 000 000 000 ton ľadovca sa odtrhlo a teraz ho znovu unáša oceán. Vedcov fascinuje pohyb gigantu z Antarktídy

Ľadovec A23a, voľnomyšlienkársky gigant vážiaci takmer 1 bilión ton, už niekoľkokrát od roku 2020 obletel médiá. Fakt, že ľadový plavec opustil svoj pôvodný domov, pritom nie je žiadna novinka.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vycestovať sa rozhodol zo svojho táboriska v Antarktíde už v roku 1986. Cestoval len chvíľu, potom mu v ceste zabránilo dno Weddellovho mora v Južnom oceáne, kde uviazol na nejakú dobu.

„Nejakou dobou“ pritom myslíme pár dekád – až do roku 2020, kedy sa podľa Mirror po odpočinku znovu „rozhodol“ nechať sa unášať morom.

Zasekol sa v oceánskych víroch, lapený bol celé mesiace

Minulý rok sme vás informovali o tom, že niekdajší „najväčší ľadovec na svete“ (táto prezývka mu prischla napriek tomu, že ho prekonali iné, vrátane A68 či A76), je znovu v pohybe. Vedcov pritom vtedy trápili obavy z nejasnej budúcnosti.

Pohyb takého gigantického telesa v podobe jedného z najstarších ľadovcov na svete môže mať na svoje okolie nezanedbateľný vplyv. Vedci ešte minulý rok vyjadrili svoje obavy o antarktickú faunu a flóru.

Trápil ich fakt, že pokiaľ by sa ľadovec stretol s ostrovom Južná Georgia a narazil by doň, mohol by v procese rozdrviť morský život, či odrezať živočíchy od potravy v okolitých vodách. O jeho pohybe počas roku 2023 si môžete prečítať celú správu na tomto odkaze.

Ľadovec sa nechal unášal oceánskymi prúdmi, až kým sa znovu nezasekol v rotujúcom víre vody medzi oceánskymi prúdmi. Vedci v apríli 2024 podľa BBC vyjadrili obavu, že by mohol zostať „lapený svojím väzniteľom po celé roky“.

Avšak tento mesiac sa gigant podľa vyhlásenia vedcov uvoľnil a je znovu v pohybe.

Lapiť sa nenechal nadlho

„Teraz, keď sa ľadovec uvoľnil, vedci očakávajú, že bude pokračovať v unášaní pozdĺž oceánskych prúdov smerom k teplejšej vode a vzdialenému ostrovu Južná Georgia, kde sa pravdepodobne rozpadne a nakoniec aj roztopí,“ informuje platforma CNN, podľa piatkového vyhlásenia organizácie Britského antarktického prieskumu (BAS).

Južná Georgia je pritom obmývaná Atlantikom, o čosi teplejším oceánom. Práve jeho teplejšie vody majú byť príčinou, prečo sa ľadový gigant nakoniec roztopí.

Vedci využili jeho obdivuhodnú cestu na štúdium erózie a vplyvu ľadovcov na uhlík a iné živiny, ktoré môže poskytnúť vodám.

Laura Taylor, biogeochemická odborníčka pracujúca pre BAS povedala: „Vieme, že tieto obrie ľadovce môžu poskytnúť živiny vodám, ktorými prechádzajú, a vytvoriť tak prosperujúce ekosystémy v inak menej produktívnych oblastiach… Odobrali sme vzorky povrchových vôd bezprostredne vedľa a pred cestou ľadovca. Mali by nám pomôcť určiť, aký život by sa mohol okolo A23a vytvoriť a ako ovplyvní uhlík v oceáne.“