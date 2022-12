Záhada najosamelejšieho domu na planéte: Jeho existencia je opradená vlnou konšpirácií, skutočný účel je takýto

V minulosti ste sa na sociálnych sieťach takmer určite stretli s fotografiou jediného domu na opustenom ostrove. Budova púta množstvo pozornosti, pričom otázka, kto ho postavil a aký má skutočný účel, ostáva zodpovedaná len z istej časti, píše Mirror.

Elliðaey je ostrov na južnej strane Islandu. Patrí do skupiny Westmanových ostrovov, z ktorých je zároveň najväčší. Okrem tohto prvenstva sa skloňuje aj fakt, že je na ňom postavený jeden jediný dom. Ostrov je totiž veľmi ťažko dostupný, pričom na prepravu je kvôli poveternostným podmienkam nevyhnutný šikovný a obratný čln, respektíve malý vrtuľník.

Prirodzene, jeden dom uprostred trávnatej plochy na ostrove plnom ostrých útesov, to vzbudzuje poriadnu dávkuň konšpirácií. Jednou z teórii je podľa denníka Mirror aj to, že dom si nechal na ostrove postaviť neznámy miliardár. V tom prípade mal dom slúžiť ako skrýša pri potenciálnej zombie apokalypse či globálnej epidémii.

V dome nie je elektrina ani voda

Ďalšia populárna teória hovorí o tom, že na ostrove občasne prebývajú náboženskí cestovatelia. Okrem iného, písalo sa aj o tom, že ostrov vlastní islandská speváčka Björk, pričom jej ho mala darovať priamo tamojšia vláda. Dom si tak mala dať postaviť pre prípad, že bude potrebovať uniknúť od rýchleho sveta šoubiznisu na samotu. Veľa šťastia, pretože v dome nie je elektrina ani pitná voda.

Tak či onak, Indie88 píše, že celá teória o Björk je falošná. Pri Islande sú totiž dva ostrovy s rovnakým názvom, pričom speváčka mala mať záujem o kúpu nehnuteľnosti na druhom Elliðaey, teda nie na tom s opusteným domčekom.

V prípade tejto nehnuteľnosti sa dokonca objavili až také teórie, že dom v podstate neexistuje a je to len očný klam. Najreálnejšou teóriou je však tá, že slúži ako prípadný nocľah pre poľovníkov, ktorí chodia do okolia ostrova strieľať druh vtáka, ktorý je známy ako mníšik. Lov týchto vtákov nie je nelegálny a za jednu skupinovú organizovanú poľovačku sa platí približne 5 000 eur, čo sú nadšenci dobrodružstiev ochotní zaplatiť, píše The Independent.

Vybrať sa tam môžete aj vy

Ostrov asi pred 300 rokmi ostrov obývalo päť rodín, ktoré tam žili a spoliehali sa na rybolov, lov mníšikov a chov dobytka. V 30. rokoch 20. storočia však ostrov opustil aj posledný obyvateľ a odvtedy je opustený. Rôzne cestovné a zážitkové agentúry však ponúkajú jednodňové výlety na tento nesmierne zaujímavý, no pritom opustený kus zeme.