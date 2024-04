Zadarmo tu už nezaparkujete: Obľúbené slovenské turistické mesto zavádza parkovaciu politiku, návštevníci si priplatia

Bojnice vo všeobecnosti patria medzi najznámejšie turisticky vyhľadávané mestečká Slovenska. Návštevníkov najčastejšie láka Bojnický zámok či zaujímavá ZOO, ktorá sem ročne pritiahne množstvo zvedavcov. Väčšina z nich do mesta dorazí autom, a kým doteraz za parkovanie platiť nemuseli, po novom ich čaká chystaná parkovacia politika. Informuje o tom portál Visit Bojnice.

Ako sa na webe uvádza, mesto Bojnice sa už roky snažilo nájsť najvhodnejšie riešenie ako pre domácich, tak aj pre turistov. Odstavené automobily často komplikovali situáciu aj na súkromných pozemkoch, takže kompetentní už museli zakročiť a parkovací proces odľahčiť.

„Nový parkovací systém má za cieľ odľahčiť parkovanie v uliciach, kde návštevníci odstavovali svoje autá a často bránili domácim obyvateľom v prejazde či výjazde z domov a usmerniť ich na naše mestské parkoviská,“ píše sa na portáli turistickej informačnej kancelárie mesta. Centrálne mestské parkovisko má podľa predstaviteľov Bojníc dostatočne veľkú kapacitu, a tiež sa nachádza blízko centra.

Turistov by teda chceli smerovať práve tam, pričom cena parkovania bude 2 eurá za hodinu. Celodenný parkovací lístok by však mal vyjsť maximálne na 7 eur. Predísť by sa malo aj lákaniu návštevníkov na súkromné parkoviská, kde hodinová sadzba začína na troch eurách. Rovnako, 2 eurá za hodinu, si motoristi priplatia aj v rámci parkovania v meste.

Podľa ďalších informácií by sa malo vytvoriť niekoľko rezidenčných zón, na ktoré si budú môcť obyvatelia Bojníc zakúpiť takzvané rezidenčné karty. „Súčasťou parkovacej politiky je zákonite aj regulácia krátkodobého parkovania. Parkovanie mimo hlavných mestských parkovísk bude spoplatnené cez sms alebo aplikáciou, ktorú si budete môcť stiahnuť,“ upresnil ďalej portál. Prevádzkový čas spoplatneného parkovania by mal byť počas celého týždňa od 7:00 hod. do 19:00 hod.