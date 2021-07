Začínali ako hity s potenciálom, skončili sa katastrofálne: 10 zbytočne naťahovaných seriálov

Menej je niekedy viac – to je pravidlo, ktorého sa tvorcovia úspešných seriálov takmer vo väčšine prípadov nedržia. Zvyčajne to preto končí tak, že sa z úspešného seriálu stáva brak, ktorý si v diskusiách na internete vyslúži zopár nepekných prirovnaní.

Seriálov, ktoré na začiatku boli rozbehnuté viac než dobre, no s každou ďalšou pribúdajúcou sériou ich kvalita klesala čoraz viac, možno v databázach nájsť nespočet. Tvorcovia v nich na začiatku ukázali svoju najlepšiu kreatívnu formu, postupne sa ale vo vlastných príbehoch začali akoby viac zamotávať a spelo to k ich koncu. Rozhodli sme sa preto vybrať 10 seriálov, ktoré tvorcovia zbytočne naťahovali a tým vlastne podkopali samých seba.

Hra o tróny (Game of Thrones)

Náš výber začíname počinom, ktorý povyhrával, čo sa dalo, získal si divákov i kritikov, no doplatil na to, že pôvodná knižná predloha ešte nebola dopísaná. Dvojica tvorcov v zložení D. B. Weiss a David Benioff si tak musela príbeh Game of Thrones v záverečných epizódach vymyslieť po svojom. A to sa im vypomstilo.

V prípade kultového seriálu GoT tak stanica HBO, ktorá za ním stála, nedoplatila na klesajúcu sledovanosť, či nezáujem zo strany divákov, ale na to, že dovolila tvorcom všetko vlastne pokaziť. Tí si síce za svojím záverom stoja, fanúšikovia sa však dodnes cítia podvedení a žiadajú, aby sa finálna ôsma séria nakrútila nanovo a poriadne.

Nezvestní (Lost)

Svojho času patril k seriálom s najdrahšou pilotnou epizódou, aká v prostredí televízneho vysielania vznikla. Očakávalo sa preto, že si Nezvestní dokážu svoju vysoko postavenú latku udržať aj v ďalších sériách. Na záhadnom ostrove sa ale postupom času začali diať skutočne divné a logiku postrádajúce veci, ktoré už neboli ochotné tolerovať ani skalní fanúšikovia. Pre tých sú teda prvé tri série najlepšie a zvyšné tri sú len dojnou kravou, v ktorej sa zamotali aj samotní tvorcovia.

Katastrofický koniec úspešnej značky Lost navyše podčiarkuje celé finále, ktoré diváci odhalili už niekde na začiatku vysielania seriálu a tvorcovia sa vtedy vyjadrili, že takto svoj príbeh rozhodne neskončia. Stal sa ale presný opak.

Kde bolo, tam bolo… (Once Upon a Time)

Spomínate si ešte na seriál, ktorý skombinoval prvky fantasy a známych rozprávok a obľúbené postavy z nich uväznil v modernom svete? Aj Once Upon a Time to mal našliapnuté na veľmi vydarený projekt, ktorý by sa aj skončil kompletným úspechom, nebyť toho, že aj v tomto sa tvorcovia zamotali až príliš a nevedeli z peripetií originálne vykľučkovať.

OUAT sa dožil celkovo siedmych sérií a aj keď jeho skalní fanúšikovia mu zostali verní celý ten čas, dali za pravdu väčšine – tie prvé boli najvydarenejšie a najmagickejšie. Aj keď finálne časti neoplývali prílišnou originalitou a postavy sa vám postupne zhnusia, stále ide o vydarené dielo, pri ktorom si budete vedieť oddýchnuť ešte aj dnes.

A jedna pikoška na záver – na tomto seriáli pracoval rovnaký tím tvorcov ako na Nezvestných vyššie. Takže to spackané finále a vlastne celý príbeh, sa dal viac-menej očakávať.

The Walking Dead

Hororový zombie seriál nakrútený podľa slávnej komiksovej predlohy bol nevídaným hitom. Jeho sledovanosť rástla od epizódy k epizóde a aj z tohto dôvodu sa jeho domovská televízia AMC s tvorcami dohodla na vzniku ďalších spin-offov.

Ako však seriál postupoval ďalej a čoraz menej sa svojej predlohy držal, tým to s ním bolo horšie. Dnes má The Walking Dead pomerne slabú sledovanosť a niektorí skalní diváci sa rozhodli s jeho sledovaním prestať, pretože ho tvorcovia zbytočne naťahovali. Prvá polovica jeho finálnej série dorazí o pár mesiacov a príbeh hlavného seriálu by sa mal uzavrieť. Samozrejme, úplný koniec to nebude – televízia totiž už teraz pracuje na ďalších filmoch a seriáloch z tohto sveta.

Klinika Grace (Grey’s Anatomy)

Je najdlhšie vysielaným seriálom z lekárskeho prostredia v histórii televízie a toto prvenstvo bude len veľmi ťažké prekonať. Škoda len, že si seriál nedokázal pri 17 sériách (ďalšia ja ne ceste) udržať kvalitu prvých zhruba šiestich.

Spočiatku jednotlivé lekárske prípady aj vyzerali hodnoverne, postupom času sa ale postavy začali správať dosť chaoticky, spával tam každý s každým (doslova) a zatiaľ posledná séria venovaná boju s Covidom tomu tiež veľmi nepomohla. Je to veľká škoda, pretože Grey’s Anatomy bola vstupnou bránou do veľkého Hollywoodu pre mnohých hercov (napríklad pre Katherine Heigl či Sandru Oh), ktorí sa napokon rozhodli seriál opustiť. Výmena tímu scenáristov si ale vypýtala svoju daň na nekreatívnosti a celkovej nepozerateľnosti seriálu.

Gossip Girl

Slávny teenagerský seriál, ktorý sa v týchto dňoch vrátil v rebootom spracovaní doplatil prakticky na to isté, čo aj jeho ostatní žánroví kolegovia. Pekní herci, dobrá hudba, klišé zápletky a snaha dojiť námet tak dlho, ako to len pôjde (a na Pretty Little Liars si spomínate?).

Prvé dve série Gossip Girl prilákali milióny divákov, ktorí čakali, kto napokon cez internet skupinu prominentných študákov z Upper East Side v New Yorku terorizoval. Odhalenie vo finále šiestej série divákov sklamalo rovnako, ako všetky časti po druhej sérii. Ale opäť raz bol seriál pre mnohých celkom dobrým odrazovým mostíkom v kariére (Blake Lively, Penn Badgley).

Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory)

Nedá sa byť stále vtipní a ani v prípade populárneho sitkomu jeho tvorcovia zrejme nevedeli, kedy je ten správny čas na koniec. Tí, ktorí The Big Bang Theory sledovali od začiatku do konca si už zrejme ani len nespomínajú, kedy nastal ten zlom a seriál sledovali len zo zotrvačnosti.

Mnohí sa nazdávajú, že to bolo vtedy, keď si hlavný hrdina Sheldon Cooper našiel frajerku, iní, že to prišlo omnoho skôr. Na toto bude mať zrejme každý svoj vlastný názor, všetci sa ale zhodnú na tom, že na konci to už nebol ten TBBT, ako na začiatku.

13 Reasons Why

V podstate rovnaký prípad ako Game of Thrones. Teenagerská dráma 13 Reasons Why získala množstvo popularity, ale aj kritiky za explicitné scény násilia, sexu či glorifikovanie samovraždy. Tvorcovia pri prvej sérii vychádzali z rovnomennej knižnej predlohy, ktorá sa stala bestsellerom. Úspech seriálu bol ale enormný a preto sa streamovacia služba Netflix rozhodla, že aj keď priame pokračovanie neexistuje, vymyslí si ho po svojom. A to bola chyba.

Druhá séria v podstate negovala všetky udalosti v tej úvodnej a zvyšné dve už vlastne ani nikto netuší, o čom boli. Tu teda zostáva pravdou, že jedna séria bohate stačila a diváci by sa uspokojili so záverom, aký ponúkla aj knižná predloha, a ktorého sa tvorcovia aj držali.

Orange Is the New Black

Aj dráma z prostredia ženskej väznice od Netflixu našla svoju predlohu v knižnej predlohe, ktorou bola biografia ženy menom Piper Kerman. Obľúbená streamovacia platforma pre divákov seriál produkovala dlhých 7 sérií, no aj tu sa ukázalo, že menej mohlo byť viac.

Seriál Orange Is the New Black si kvality, za ktoré bol v nemalej miere chválený, držal prvé 4 série. Potom už začal postrádať to, čo ho preslávilo najviac – autenticitu, drámu, humor a nepredvídateľný dej. Od piatej série tvorcov akoby popadol nevysvetliteľný vplyv chaosu, ktorý sa premietol do výsledku a inak veľmi vydarená a kvalitná dráma sa stala produktom, ktorý mnohí dopozerali len preto, lebo chceli vedieť, ako sa skončí. Posledné tri série zachraňuje aspoň finálna epizóda, ktorá bola nakrútená naozaj bravúrne a tiež priniesla aj želaný výsledok.

Príbeh služobníčky (The Handmaid’s Tale)

Kapitola sama o sebe, ktorá už taktiež mala skončiť po druhej sérii, pretože tvorcovia už viac nemali k dispozícii knižnú predlohu, na ktorej mohli stavať. Tretia séria ešte aspoň ako-tak pôsobila stráviteľne, v tej štvrtej vám všetky postavy začnú liezť na nervy a vy máte pocit, že vlastne ani neviete, prečo Príbeh služobníčky chcete sledovať.

Aj keď by sa mohlo zdať, že tvorcovia a najmä streamovacia služba Hulu, ktorá za seriálom stojí, si výčitky divákov na všetkých frontoch uvedomuje, nie je to tak. Dostaneme tak aj piatu sériu, ktorá už vlastne ani nemá byť o čom, keďže im v námete zostalo už len veľmi málo zápletiek. Možno sa ale ešte pozviechajú.