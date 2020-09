Tvorcovia ohlásili finále: Zombie seriál The Walking Dead skončí 11. sériou, príbeh však bude pokračovať ďalej

Fanúšikovia hororovej seriálovej drámy Živí mŕtvi (The Walking Dead) už niekoľko rokov nie sú priveľmi spokojní s tým, akým smerom sa dej tohto inak úspešného projektu uberá. Po jeho ukončení volali mnohí a zdá sa, že tentokrát boli ich prosby vypočuté. The Walking Dead skončí, informovali tvorcovia na sociálnych sieťach.

Bol zjavom medzi dramatickými seriálmi. V roku 2010, keď sa vo vysielaní stanice AMC objavila vôbec prvá séria seriálu založeného na rovnomennej komiksovej predlohe, stal sa z neho obrovský hit. Sledovanosť s každou ďalšou sériou a odvysielanou epizódou stúpala a kvalitu seriálu oceňovali aj kritici.

The Walking Dead bol hit, a preto si zaslúžil špeciálnu pozornosť nielen telvízie, ale aj tvorcov. O päť rokov neskôr sa do vysielania dostal prvý spin-off s názvom Fear the Walking Dead a úspešná značka útočila na divákov ďalej. Potom sa ale hlavný seriál začal značne odlišovať od svojej komiksovej predlohy a to sa fanúšikom prestalo páčiť. Posledné dve série už fanúšikov tak veľmi nebrali a v internetových diskusiách sa začali objavovať názory, že stanica AMC by mala TWD radšej zrušiť. Definitívny koniec však začali naznačovať až posledné odvysielané epizódy 10. série a teraz tvorcovia oznámili, že je tomu skutočne tak.

Seriál The Walking Dead skončí 11. sériou na jeseň v roku 2022, oznámili tvorcovia prostredníctvom sociálnych sietí. Nebude to však úplný koniec.

Veľkolepé finále, celovečeráky aj ďalšie spin-offy

Domovská stanica seriálu totiž už túto jeseň odpremiéruje druhý spin-off s názvom The Walking Dead: World Beyond, ktorého štart je naplánovaný na 4. októbra a v pláne je aj séria troch samostatných filmov. Hlavnou postavou tých bude odídenec Rick Grimes (hrá ho Andrew Lincoln). Kedy sa ich dočkáme však zatiaľ nie je známe. Ako teda bude koniec The Walking Dead vyzerať?

Nuž, bude to komplikované. Koronakríza spôsobila, že ani len zatiaľ posledná 10. séria sa nedočkala riadneho finále. Poslednú epizódu sa podarilo dokončiť až počas uplynulých mesiacov a AMC ju uvedie 4. októbra. Aby neboli fanúšikovia ukrátení, tak k 10. sérii pribudne 10 ďalších bonusových epizód a potom už zostane len čakať do jesene 2021, kedy by sa na obrazovky mala dostať 11. séria s prvou várkou epizód, informuje web Deadline. Finála 11. séria TWD by mala pozostávať z 24 epizód, čo znamená, že bude rozdelená opäť na dve časti, avšak teraz po 12 dielov.

Seriál s Darylom a Carol

No aj keď sa TWD 11. sériou skončí, nebude to až tak úplný koniec. AMC si totiž zároveň objednala ďalší spin-off, ktorého hlavými postavami budú Daryl (Norman Reedus) a Carol (Melissa McBride). Jeho názov zatiaľ nie je známy, no dočkať by sme sa ho mali niekedy v roku 2023. Možno teda predpokladať, že tieto dve postavy udalosti v chystanom dodatku k 10. sérii a finále v 11. sérii prežijú. Zároveň je jasné, že svet sa zrejme zachrániť nepodarí.

AMC teda s úplným opustením sveta živých mŕtvych ani zďaleka nepočíta. Okrem už spomenutých spin-offov a projektov totiž pracuje aj na ďalších seriáloch z tohto sveta. Deadline spomína napríklad antologický seriál s názvom Tales of The Walking Dead, ktorý by mal v každej epizóde vyrozprávať samostatný príbeh niektorej z postáv TWD.

Hovorí sa ale aj o spin-offe, v ktorom by hlavnými postavami boli herečka Lauren Cohan (Maggie) a Jeffrey Dean Morgan (Negan).