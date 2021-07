Niektoré stáli viac než veľkolepé kinohity: 10 najdrahších seriálov v dejinách televízneho vysielania

Každý o nich hovorí, no nie každý ich videl. A možno sa o nich ani tak nehovorilo, aj keď by sa malo. O seriáloch, ktoré by ste mali vidieť predtým, než zomriete, sme vám už napísali niekoľko článkov. Nielen rebríčkových, ale aj samostatných seriálových tipov. Túto tému sme pootáčali z niekoľkých rôznych hľadísk, tentokrát sme sa rozhodli pozrieť na tie najdrahšie televízne výtvory na pokračovanie všetkých čias. Koľko z nasledujúcej desiatky ste videli?

Trend „high quality TV“ je stále na vzostupe. Pod týmto pojmom si mnohí predstavia to svoje. Pre niekoho je kvalitným seriálom počin, ktorý sa vydaril od začiatku po jeho záver, zaujal divákov i kritikov, odniesol si niekoľko ocenení a časom získa status kultu. Pre iného je zas kvalitným seriálom ten, čo stál mastnú sumu peňazí a zožal úspech ako žiadny iný.

V nasledujúcej desiatke nájdete seriály, ktoré spĺňajú viacero atribútov, najmä však jeden jediný – sú tými najdrahšími, aké kedy vznikli. Zatiaľ.

#10 Bratstvo neohrozených (Band of Brothers)

Top 10 najdrahších seriálov v histórii televízneho vysielania začíname počinom, ktorý vznikol v čase, kedy o existencii streamovacích služieb nikto ani nechyroval. Veľkolepý vojnový epos v desiatich epizódach z tvorcovskej dielne Toma Hanksa a Stevena Spielberga v čase svojho uvedenia na televíznych kanáloch HBO zbieral jednu chválu za druhou. A veru aj mal za čo.

O čom tento seriál je, nemusíme snáď bližšie predstavovať. Príbeh z 2. svetovej vojny žne úspechy ešte aj dnes a k tomu tiež patrí aj k najdrahším seriálom, aké kedy vznikli. Tvorcovia mali k dispozícii až 12,5 milióna dolárov na jednu epizódu.

#9 Pohotovosť (ER)

Lekárskych drám bolo vyprodukovaných už celkom úctyhodné množstvo. Pohotovosť patrila k tým seriálom z medicínskeho prostredia, ktoré sa na televíznych obrazovkách udržali najdlhšie (dnes je už ale prvým v cieli seriál Klinika Grace (Grey’s Anatomy), ktorý legendárnu Pohotovosť prekonal už o dve série), no spočiatku nič nenasvedčovalo tomu, že by mohlo ísť o tak nákladný seriál. Opak je však pravdou.

Tvorcovia, keďže chceli udržať nielen kvalitu jednotlivých dielov a ich vernosť realite, ale tiež si chceli udržať veľké herecké esá v hlavnom obsadení, museli rozpočet navýšiť o ich honoráre. Nikoho zrejme neprekvapí, že išlo predovšetkým o Georga Clooneyho, ktorý seriálu zabezpečoval slušnú sledovanosť. A keďže aj náklady ostatných hercov išli od sérii k sérii vyššie, dostala sa Pohotovosť v rozpočte na sumu 13 miliónov na epizódu. Samozrejme, toto sa stalo až počas posledných sérií. Stanica NBC, ktorá seriál v USA vysielala, sa ale napokon rozhodla Pohotovosť 15. sériou v roku 2009 ukončiť. Clooney sa v ňom poslednýkrát ako jedna z hviezd predstavil v roku 1999, v 5. sérii v 15 epizóde.

#8 Koruna (The Crown)

Netflix už stihol svojim predplatiteľom ponúknuť všemožné seriálové námety. Žiaden z nich ale nestál toľko, čo seriál o britskej kráľovskej rodine, ktorý rozpráva príbeh kráľovnej Alžbety II. od jej mladosti až po súčasnosť.

Aj keď sa zdá, že vytvoriť takýto seriál je pomerne jednoduché, nie je to celkom tak. Ani Stranger Things streamovací gigant nestál toľko, čo stojí vyprodukovanie jednej série The Crown. Podľa informácií stojí jedna epizóda tejto drámy až 13 miliónov dolárov. Za čo všetko? Nuž, za každý jeden detail, vrátane scén s veľkolepými kráľovskými svadbami.

#7 The Morning Show (15 miliónov dolárov/epizóda)

Nie je to tak dávno, čo sa aj technologický gigant Apple rozhodol, že vstúpi na trh streamovacích služieb so svojou prémiovou platformou Apple TV+. Tá ponúka síce o poznanie menej seriálov za mesiac ako jej konkurenti, stojí to však skutočne za to. A keďže toho produkuje menej, môže si dovoliť investovať viac.

Pestrá žánrová zmes v ponuke seriálov sa odzrkadľuje napríklad v kritikmi ospevovanej dráme z prostredia výroby jednej americkej rannej show na pozadí vyšetrovania škandálu so sexuálnym obťažovaním. Opäť, samozrejme, nejde o nič zložité – Apple si však v tomto prípade dal skutočne záležať na každom detaile a do hlavných úloh obsadil nie práve najlacnejších áčkových hercov. 15 miliónov stojí jedna epizóda The Morning Show v hlavnej úlohe s Jennifer Aniston, Reese Witherspoon a Stevom Carellom.

#6 See

S rovnakým rozpočtom na jednu epizódu operovali aj tvorcovia ďalšieho seriálu z dielne Apple TV+, ktorý rozpráva príbeh z postapokalyptického sveta. Záhadná choroba v ňom pripraví o zrak celú populáciu Zeme. Preto, keď sa narodia dvojičky, ktoré vidia, je to pre všetkých veľkou záhadou a zároveň aj varovaním.

Takýto seriál si vyžiadal množstvo špeciálnych efektov a aj vzhľadom na herecké obsadenie (hlavnú úlohu stvárnil Jason “Aquaman” Momoa) niet divu, že aj tých 15 miliónov na epizódu bolo málo.

Druhá séria má byť ešte veľkolepejšia a dočkáme sa jej už čoskoro. Rozpočet pri nej bude rozhodne opäť o čosi vyšší, takže sa je na čo tešiť.

#5 The Mandalorian

Seriál zo sveta Star Wars, aby nemal megalomanský rozpočet? Nuž, o tomto zrejme nikto ani nepochyboval a možno niekoho aj prekvapí, že Disney investoval „len“ 15 miliónov dolárov na epizódu. Množstvo špeciálnych efektov, ktorými jednotlivé diely oplývajú, si však veľký rozpočet doslova žiadali, veď len bábka malého Yodu stála okolo 5 miliónov dolárov.

The Mandalorian sa zatiaľ dožil dvoch sérií, vo výrobe je aj tretia, ktorá na platformu Disney+ dorazí ešte tento rok.

#4 Hra o tróny (Game of Thrones)

Aj keď to tak nevyzerá, tak tvorcovia kultového seriálu Hra o tróny spočiatku neoperovali s tak veľkým rozpočtom. Veľkolepé scény i špeciálne efekty ale boli sériu od série veľkolepejšie, takže spotrebovali aj viac peňazí.

Celkovo štvrtá priečka sa Game of Thrones ušla vďaka nevydarenej finálnej sérii, v ktorej jedna epizóda stála 15 miliónov dolárov. To, či sa túto sumu oplatilo HBO investovať, je však diskutabilné. Veľa fanúšikov s ňou totiž spokojných nebolo.

#3 The Pacific

Game of Thrones ale nebol najdrahší seriál, aký kedy HBO vytvorilo. Vojnová miniséria The Pacific, opäť od dvojice tvorcov Hanks a Spielberg si vyžiadala dohromady 100 miliónov dolárov v počiatočnom rozpočte (čiže zhruba 10 miliónov na epizódu). Vo finále ale boli napokon na produkciu vynaložené finančné prostriedky, ktoré by sa dali porovnať s nadupaným hollywoodskym blockbusterom. Podľa dostupných informácií stála táto miniséria až vyše 200 miliónov dolárov. A ten, kto tento príbeh z 2. svetovej vojny videl, vie, že to skutočne stálo za to.

#2 WandaVision (25 miliónov dolárov/epizóda)

Štúdiá Disney a Marvel Studios si so svojím seriálovým rozšírením konceptu Marvel Cinematic Universe (MCU) dávajú latku poriadne vysoko. Každý z ich plánovaných i už odvysielaných seriálov operuje s veľkolepými rozpočtami. Fanúšikov však najviac prekvapí suma, ktorú na jednu epizódu minuli v prípade polhodinového sci-fi sitkomu WandaVision. Podľa všetkého stála jedna časť tejto seriálovej jednohubky celkovo 25 miliónov dolárov.

Je to prekvapivé, keďže minutáž jednej epizódy sa v priemere pohybovala od 22 do 30 minút a seriály ako Loki či The Falcon and the Winter Soldier majú podstatne dlhšie epizódy a mali na epizódu zhruba rovnaký rozpočet.

#1 The Lord of the Rings (1 miliarda/séria)

To najdrahšie zo všetkých ale ešte len príde. Tým najdrahším filmovým a seriálovým počinom v dejinách kinematografie má byť seriál, o ktorom nikto nič poriadne nevie, len to, že jeho rozpočet je rovná miliarda dolárov. Seriálový Pán prsteňov má rozpovedať celkom nové príbehy zo Stredozeme a v hlavných úlohách uvidíme množstvo známych aj menej známych hercov. Jeho výroba aktuálne prebieha a celý projekt je zahalený rúškom tajomstva.

Čo napokon ponúkne, sa tak dozvieme až neskôr. Premiéra je naplánovaná niekedy na prelome roku 2021 a 2022. Môže sa ale aj oneskoriť. Či to budú dobre investované peniaze, uvidíme. Seriál vzniká pod hlavičkou streamovacej služby Amazon Prime Video.