Záchranárske potkany vybavené batohmi sú milé a užitočné zároveň. Čoskoro budú nasadené do reálnych podmienok

Mnohí majú tohto hlodavca zafixovaného ako špinavé zviera, ktoré sa pohybuje hlavne v nečistom prostredí. To je do istej miery pravda, no zdá sa, že čoskoro bude možné spozorovať potkana aj pri inej – podstatne užitočnejšej činnosti. Minimálne to naznačuje projekt „Hero Rats“ s doposiaľ sľubným výsledkom.

Vycvičené potkany

V tomto prípade začali vedci cvičiť potkany, aby dokázali zachraňovať ľudí pod troskami po silnom zemetrasení. Vybavili ich batohmi s potrebným vybavením, ktoré obsahujú mikrofóny, video zariadenia a sledovače polohy. Keď sa potkan dostane k uväznenej osobe, záchranári budú môcť komunikovať s preživším a presne určiť jeho polohu.

„Dokážu sa veľmi ľahko pohybovať v akomkoľvek, aj veľmi stiesnenom prostredí. Sú preto ideálne pre pátracie a záchranné práce“ uvádza biologička Donna Keanová pre portál Newsweek, ktorá vedie výskum v spolupráci s neziskovou organizáciou APOPO v Tanzánii na východe Afriky.

Vycvičili sedem potkanov s ruksakmi na chrbte, ktoré navigovali ku „cvičným“ troskám, aby sa následne vedeli vrátiť na základňu, keď započujú pípnutie.

„Je tu potenciál hovoriť priamo s obeťami prostredníctvom potkana. Dúfame, že raz budú zachraňovať ľudské životy. Výsledky sú doposiaľ nádejné“ spomína Keanová, ktorá študovala ekológiu na Strathclyde University v Škótsku.

Učia sa rýchlo

Trvalo vraj len dva týždne, kým potkany pochopili svoje úlohy. Pozoruhodná je najmä ich inteligencia a schopnosť učiť sa nové poznatky.

V budúcnosti môžu výborne slúžiť napríklad aj na odhaľovanie nášľapných mín či vyčuchanie chorôb, ako je tuberkulóza.

A hoci sa doteraz pohybovali iba na cvičisku, vedkyňa plánuje takto vycvičené potkany presunúť do reálnych trosiek v Turecku, ktoré je náchylné na zemetrasenia.

Podľa BBC, človek zvyčajne prežije v troskách po zemetrasení maximálne niekoľko dní či týždňov, v závislosti od toho, koľko má vzduchu, vody a v akom je stave.

A práve potkany by mohli pomôcť v podobných situáciách svojou schopnosťou lokalizovať zranené osoby čo najskôr a informovať cez svoje batôžky záchranárov.

Takže pokiaľ sa náhodou ocitnete v podobne nepríjemnej situácii, môžu to byť miniatúrne oči potkana s batohom na chrbte dobrým signálom toho, že pomoc bude čoskoro na ceste.