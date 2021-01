Zabudnite na batérie. Samsung prichádza s televízormi, ktoré budú mať ovládače so solárnym panelom

Nebaví vás večne meniť batérie v diaľkovom ovládači televízora? S tohtoročnými modelovými radmi televízorov Samsung, ktoré prídu na trh od marca, už nemusíte.

Spoločnosť prichádza s revolučným ovládačom SolarCell, ktorý má v sebe integrovaný solárny panel a dá sa nabíjať zo slnečného, ale aj interiérového svetla alebo prostredníctvom USB portu. Zároveň je vyrobený ekologicky: štvrtinu objemu plastového ovládača tvorí materiál zo zrecyklovaných PET fliaš.

Zabudovaný solárny panel v diaľkovom ovládači je prvou inováciou svojho druhu na svete, ktorá umožní počas siedmich rokov ušetriť až 99 miliónov jednorazových AAA batérií. Používatelia tak nebudú musieť nakupovať klasické alkalické batérie, ani riešiť výmenu dobíjacích batérií.

Ak ovládač od televízora otočia solárnym panelom, ktorý je umiestnený na jeho spodnej strane, na svetlo, pohodlne ho nabijú počas doby, kedy televízor nepoužívajú. Alebo využijú akúkoľvek nabíjačku s USB portom. Ovládač má garantovanú životnosť minimálne sedem rokov, čo je priemerná doba obmeny televízorov v domácnostiach.

Ovládače so solárnym nabíjaním aj s nabíjaním cez USB port budú k dispozícii len pre modelové rady televízorov QLED. Pri ostatných televízoroch Samsung bude možné dobíjať ovládač len cez USB port.

Z obalov na televízory si vyrobíte praktickú dekoráciu

Nejde o jedinú ekologickú novinku, s ktorou Samsung prichádza v rámci svojej stratégie „Going Green“ pre zmenšenie uhlíkovej stopy pri výrobe televízorov. Od tohto roku bude mať rad televízorov od Samsungu ekologické balenie. Krabice budú popísané menším textom a grafika bude minimalistickejšia, čím výrobca šetrí atrament na olejovej báze, ktorý sa na obaloch televízorov bežne používa.

Krabicu je možné navyše využiť na výrobu dekoratívnych prvkov pre domácnosť: praktické poličky, hračky, ale napríklad aj lepenkové domčeky pre domácich miláčikov, ktoré tak milujú mačky.

Výroba dekorácií je jednoduchá, Samsung do krabíc dopredu vyreže vzory a užívateľ už len “vylúpne” potrebné diely a zloží ich podľa návodu. Tieto ekologické balenia Samsung po prvýkrát vyskúšal vlani pri lifestylových televízorov The Serif a The Sero. Tento rok s nimi prichádza už pri všetkých modeloch radu Lifestyle, teda aj pri televízoroch The Frame, ktoré sa v režime spánku dokážu zmeniť na obraz a u väčšiny radov Neo QLED televízorov pre rok 2021. Vďaka tomuto udržateľnému riešeniu bude možné zrecyklovať až 200 tisíc ton vlnitej lepenky ročne.

Viac informácií o ekologicky šetrnej výrobe televízorov aj modelových radoch TV od Samsungu pre tento rok nájdete na stránke.