Zabudnite na Bali či Azory. National Geographic zverejnil rebríček najlepších destinácií na rok 2021

Zatiaľ nie je jasné, ako sa situácia vyvinie budúci rok, netreba však strácať nádej, že to bude lepšie. Portál National Geographic sa preto rozhodol vytvoriť rebríček tých najlepších cestovateľských destinácií na rok 2021.

Rok sa pomaly, ale isto blíži ku koncu, prichádza obdobie bilancovania, ale aj plánovania do budúceho roka. Čo sa tohto roka týka, v mnohých veciach sme sa museli prispôsobiť, napríklad, menej sme cestovali. Napriek tomu sa portál National Geographic v spolupráci s Lonely Planet rozhodli vytvoriť rebríček tých najlepších cestovateľských destinácií na rok 2021, píše portál CNN Travel.

Tvorcovia rebríčka brali ohľad na rôzne aspekty cestovania, hodnotili napríklad kultúru, prírodu, možnosť zažiť dobrodružstvo, udržateľnosť, prírodu či rodinnú atmosféru. Samozrejme, rebríček nikoho nenabáda na to, aby v januári zbalil kufre a kúpil si letenku. Rebríček má slúžiť skôr ako inšpirácia, ktorú môžete v budúcnosti využiť kedykoľvek.

Do Katmai nevedú pohodlné cesty, dostanete sa sem jedine loďou alebo lietadlom. Napriek tomu sa však národný park jednoznačne oplatí vidieť. V národnom parku je zakázané poľovať na zver a je tu najvyššia koncentrácia hnedého medveďa na svete. Na jedinom mieste nájdete nádhernú pláž, ale aj tundru, bohaté lesy, púšť a dokonca aj vulkán.

Dominika je neveľký štát ležiaci v oblasti Karibiku a dobrodruhov zaujme hustým pralesom, ale aj deviatimi aktívnymi vulkánmi. Nachádza sa tu 365 riek, nádherné vodopády či pláže s nezvyčajným čiernym pieskom. V roku 2017 bola krajina zasiahnutá hurikánom Maria, Dominika sa však z katastrofy rýchlo pozbierala a v súčasnosti sa usiluje zvýšiť svoju odolnosť voči klimatickým zmenám.

Neďaleko argentínskeho mesta El Calafate nájdete Národný park Los Glaciares, ktorý je domovom púm, kondorov či operencov nandu. Hlavnou atrakciou je však 300 ľadovcov, ktoré pokrývajú viac ako polovicu územia národného parku. Medzi tie najnavštevovanejšie a najdostupnejšie patrí ľadovec Perito Moreno.

Ak sa vám zachcelo histórie, navštívte región Svaneti v západnej časti Gruzínska. Svojimi zvykmi a tradíciami vás očarí komunita Ushguli, zaujme vás tradičné strihanie brady a jazyk, ktorý existuje len v hovorenej podobe. Obyvatelia tejto oblasti sú mimoriadne pohostinní a priateľskí, hladní a smädní tu určite neostanete.

Nové Mexiko je domovom mnohých domorodých kmeňov, medzi nimi Taos Peublo. Túto komunitu si pod ochranné krídla vzalo dokonca aj UNESCO. Indiánske kmene sú zaujímavé nielen svojou históriou, ale aj tradíciami a spôsobom, akým komunity nažívajú v súčasnosti.

Mesto Gyeongju je známe aj ako múzeum bez stien, nachádza sa tu množstvo archeologických nálezísk, ale aj obrovská zbierka budhistického umenia. Nájdete tu sochu Buddhu z 8. storočia, ale aj nádherné kamenné pagody a chrámy.

Mesto Vitoria- Gasteiz bolo kedysi kultúrnou, historickou, ale aj obchodnou križovatkou, okrem toho je však aj mestom jazzu. Každý rok v júli sa tu dokonca koná aj jazzový festival. V roku 2012 si mesto vyslúžilo titul European Green Capital, nájdete tu množstvo parkov, zelene a väčšina ľudí cestuje na bicykloch či električkami.

Oblasť Tonglu je známa najmä vďaka nádhernej krajine, ktorá sa stala predlohou pre mnohých umelcov, napríklad pre maliara Huanga Gongwanga, ktorý bol najstarším spomedzi Štyroch majstrov dynastie Yuan. Túto jeseň sa tu mal konať aj umelecký festival Tonglu Art Triennale, kvôli pandémii koronavírusu však bol presunutý na jar v roku 2021.

As the world’s largest and most influential international outdoor contemporary art festival, Echigo-tsumari #Art Field has explored China’s imagination with outstanding art revitalization of rural mode and the first overseas project was landed in Tonglu, #Hangzhou. #exhibition pic.twitter.com/f6HBfHC5ov

— hangzhoufeel (@hangzhoufeel) November 11, 2018