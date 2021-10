Romana Tabák zváži odchod z OĽaNO, ak prejde Záborskej zákon o interrupciách. Sama však hlasovala “za”

Dokonalý príklad pre vysvetlenie slova absurdnosť alebo nonsens je konanie poslankyne OĽaNO Romany Tabák. Témou posledných dní je zákon o pomoci tehotným ženám, ktorý predložila Anna Záborská a vďaka dostatočnému počtu hlasov sa dostal do druhého čítania.

Vlna kritiky sa zdvihla takmer okamžite. Najskôr prišla od niektorých politikov, následne od bežných žien, občianskych združení, aktivistov až po 170 lekárov, lekárok a zdravotníkov, ktorí Anne Záborskej poslali otvorený list. V ňom tvrdia, že návrh priamo zasahuje do odborných kompetencií zdravotníckych pracovníkov a negatívnym spôsobom ovplyvňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti ženám v oblasti reprodukčného zdravia.

Nerozhodná Romana Tabák

Niekde v strede sa nachádza aj nerozhodná poslankyňa Romana Tabák. Tá najskôr novelu zákona Anny Záborskej podporovala. Dokonca verejne vystupovala voči kolegom, ktorí ju kritizovali. Dokonca zahlasovala za. Teraz sa zúčastňuje pochodu za bezpečnú a legálnu interrupciu a v stories na Instagrame uvádza, že ak Záborskej zákon prejde, zváži odchod z OĽaNO. Áno, čítate správne. Uverejní si heslá ako “moje telo, moje rozhodnutie”, no verí jej to už len zrejme málokto. Samozrejme, nezabudla pripomenúť svoj status zo 6. októbra, v ktorom vysvetľuje, prečo hlasovala za. Teda vlastne nevysvetľuje, lebo nesúhlasí ani s predĺžením lehoty na 72 hodín a zároveň považuje súčasnú podobu zákona za dostačujúcu.

Stovky ľudí sa v pondelok podvečer zhromaždili v Bratislave, aby podporili bezpečnú a legálnu interrupciu. Reagovali tak na návrh zákona o pomoci tehotným ženám, o ktorom by mal parlament definitívne rozhodnúť na nadchádzajúcej schôdzi. Pochod za reprodukčnú spravodlivosť organizovala iniciatíva Nebudeme ticho vo viacerých mestách v SR i v Českej republike.

Novinky v návrhu

Nový návrh sa od toho predchádzajúceho veľmi nelíši. Stále sa v ňom nachádza napríklad aj dotazník, ktorý má od ženy zistiť, prečo sa pre interrupciu rozhodla. Tento bod je napríklad z hľadiska ochrany ženy a jej psychického zdravia nevhodný.

Anna Záborská by chcela presadiť, aby tehotné ženy mohli od 6. mesiaca ísť na PN, čo by umožňoval tzv. inštitút utajeného tehotenstva. Ten by fungoval pre ženy, ktoré nechcú, aby sa o ich tehotenstve vedelo, ale tiež preto, aby takéto ženy nešli kvôli tomu na interrupciu. Tiež nový návrh obsahuje príspevok pri narodení štvrtého dieťaťa. Práve tretie a ďalšie deti bývajú prekážkou pre niektoré rodiny, ktoré majú ťažšiu finančnú situáciu. Zákon podporilo 75 poslancov zo 130 prítomných, medzi nimi aj Romana Tabák.