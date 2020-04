Za zlyhanie motora SpaceX počas marcovej misie Starlink, mohol čistiaci prostriedok

Na obežnú dráhu stále pribúdajú Muskove satelity Starlink. Pred dvomi dňami odštartovala úspešne ďalšia raketa Falcon 9 s ďalšími satelitmi a tento let prebehol bez komplikácií. Avšak, pred vyše mesiacom, 18. marca, zlyhal jeden z deviatich motorov Merlin, ktoré raketu poháňajú. Elon Musk na Twitteri vysvetlil, čo sa stalo.

Ešte 15. marca mala z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride odštartovať raketa Falcon 9 v poradí už s piatou sériou satelitov Starlink, ako píše vtm.zive.cz. Štart sa ale nepodaril a raketa sa nevzniesla. Dôvodom boli rozdielne dáta z motora, kvôli ktorým riadiaci systém štart prerušil a bol odložený o tri dni.

18. marca sa tak štart opakoval. Tentoraz prebehol úspešne, avšak jeden z deviatich motorov Merlin po štarte zlyhal. To ale raketu neovplyvnilo, keďže aj bez jedného motora dokáže plnohodnotne fungovať.

Elon Musk pred dvomi dňami na sociálnej sieti Twitter napísal odpoveď na otázku od fanúšika, prečo tento motor zlyhal. Zakladateľ SpaceX mu odpovedal, že príčinou bolo malé množstvo čistiacej kvapaliny (isopropylalkoholu) v motore. Ten sa po štarte vznietil v prvom stupni a aj keď neovplyvnil funkciu motora, senzory zaznamenali neobvykle vysokú teplotu a kvôli bezpečnosti motor vypli.

Small amount of isopropyl alcohol (cleaning fluid) was trapped in a sensor dead leg & ignited in flight

