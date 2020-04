Za vraždu sudcu dostal dve doživotia, údajne mal prsty aj v smrti prezidenta Kennedyho. Jeho syn je slávny herec

Meno herca Woodyho Harrelsona je fanúšikom hollywoodskych kinohitov pomerne známe. Vidieť sme ho mohli v hororových komédiách Zombieland, v oscarovke Tri billboardy kúsok za Ebbingom, ale aj v krimi seriáli True Detective. Čo však možno mnohí nevedeli, je fakt, že jeho otcom bol vrah, ktorého odsúdili na dve doživotia.

Ak by bol vaším otcom niekoľkokrát usvedčený (a, žiaľ, aj niekoľkokrát úspešný) nájomný vrah, zrejme by ste sa s tým kade-tade nechválili. O dosť horšie to pre vás je, pokiaľ ste celosvetovo známa celebrita. Herec Woody Harrelson však s touto temnotou za chrbtom žije od narodenia. Jeho otcom je totiž muž, ktorého za nájomnú vraždu sudcu odsúdili na dve doživotia a je jasné, že sa tým známa hollywoodska hviezda príliš nechváli, no na druhej strane to ani netají. Nebola to však len táto jedna vražda, za ktorú Charlesa Harrelsona odsúdili.

Prvá vražda a odchod od rodiny

Charles Harrelson sa narodil 23. júla 1938 v Texase. Aj keď sa dlhé roky snažil živiť poctivým zamestnaním ako predajca encyklopédií či profesionálny gambler, oveľa viac sa mu – aj kvôli veľkým finančným odmenám – zapáčil kriminálny život.

Prvýkrát bol odsúdený v roku 1960 za ozbrojenú lúpež, o rok neskôr sa mu narodil prvý z troch synov Woody, známy hollywoodsky herec. Ani založenie rodiny ho však nepresvedčilo zostať po odpykaní trestu s ňou. Svoju druhú manželku Diane Lou Oswaldovú (ženatý bol trikrát) a troch synov (Woodyho, Jordana a Bretta) nadobro opustil v roku 1968 a práve v tomto období ho prvýkrát súdili za vraždu. Nebohým bol texaský predavač kobercov Alan Harry Berg. Porota ho však kvôli nedostatkom dôkazov vinným neuznala a v roku 1970 bol akýchkoľvek obvinení zbavený.

Prvých 15 rokov

S ďalšou obeťou však už toľko šťastia nemal. V roku 1968 mal totiž na objednávku zavraždiť texaského obchodníka s obilím Sama Degeliu, Jr., otca štyroch detí, za ktorú dostal zaplatených zhruba 2-tisíc dolárov (dnes by to bolo necelých 15-tisíc dolárov). Súdny proces sa skončil v jeho neprospech – dostal 15 rokov, čo on považoval za nespravodlivé, keďže jeho komplic Pete Scamardo vyviazol len so 7-ročnou podmienkou. Charles Harrelson si napokon z 15-ročného trestu odsedel len 5 – v roku 1978 ho za dobré správanie podmienečne prepustili. S vykonávaním nájomných vrážd však prestať odmietol.

Vražda za 250-tisíc dolárov

Najtvrdší trest dostal za vraždu, ktorú spáchal krátko po prepustení z basy so svojou vtedajšou manželkou Jo Ann. Jej objednávateľom bol drogový díler Jamiel Chagra a Harrelson mal zabiť sudcu Johna H. Wooda, Jr. Chagra si prial sudcovu smrť najmä preto, že mu hrozila basa za pašovanie drog. Harrelson napokon vraždu 29. mája 1979 vykonal na parkovisku, priamo pred sudcovým domov, ktorý strelným zraneniam na mieste podľahol.

Harrelson, aj keď si dával pri vraždení pozor, však napokon aj tak skončil v rukách polície. Usvedčiť ho mal tip od neznámeho muža, ktorý ho udal na polícii i nahrávka rozhovoru medzi objednávateľom vraždy Jamielom Chagrom, ktorého prišiel vo väzení navštíviť jeho brat Joe. Harrelson sa, samozrejme, bránil a tvrdil, že sudcu nezabil, len to tvrdil, aby mu Chagra vyplatil tučné výkupné. Nepomohlo mu to.

Súd uznal Harrelsona vinným a odsúdil ho na dva doživotné tresty, aj vzhľadom na predchádzajúcu kriminálnu minulosť. Jeho manželka Jo Ann dostala za spolupáchateľstvo 20 rokov natvrdo. Vráťme sa ale trošku späť k zatknutiu Harrelsona po vykonaní nájomnej vraždy sudcu.

Prsty mal mať aj v atentáte na Kennedyho

V septembri 1980 Harrelsona obkľúčilo policajné komando a trvalo náročných 6 hodín, kým sa ho vôbec podarilo mužom zákona spacifikovať. Harrelson sa, údajne pod vplyvom niekoľkých dávok kokaínu, vyhrážal policajtom samovraždou a vykrikoval, že zabil nielen sudcu Wooda, ale aj prezidenta Johna F. Kennedyho. Nič z rečí, ktoré mal nadrogovaný muž kričať policajnému komandu, sa ale napokon nepotvrdilo ako pravdivé, aj keď ich reálnosťou sa mnohí skutočne zaoberali.

Kľúčové v tomto prípade mali byť svedectvá Josepha „Joa“ Chagru, ktorý tvrdil, že Harrelson sa mu pochválil s tým, že to on spáchal atentát na Kennedyho. Mal dokonca aj nakresliť detailné mapy toho, kde sa počas útoku na prezidenta mal ukrývať. Samotný Chagra však Harrelsonovi neveril a jeho slovami sa FBI ani nezaoberala, pretože na jeho verzii nesedelo niekoľko detailov.

Zaujímavý život jedného kriminálnika je nepochybne pestrý. Okrem lúpežných prepadnutí, nájomný vrážd, troch manželstiev a dvoch hviezdnych synov obsahuje aj nevydarený pokus o útek z väzenia v roku 1995. Aj keď sa o svojich synov nijak nestaral a je pre nich hanbou, tí ho aj tak zo svojej minulosti nijak nevymazávajú, práve naopak.

10-dielny podcast o Charlesovom živote

Aj na základe ich vyjadrení už čoskoro vznikne nový podcastový seriál s názvom Son of a Hitman, ktorý kompletne zdokumentuje život Charlesa Harrelsona z pohľadu jeho blízkych i známych hollywoodskych synov (okrem Woodyho je hercom aj jeho mladší brat Jordan). Odznejú doposiaľ neznáme fakty, a to aj z úst jeho vlastných detí. Premiérová časť je naplánovaná na máj tohto roku, pokiaľ teda patríte k fanúšikom príbehov skutočných kriminálnikov, tento bude pre vás ako stvorený.

Čo sa týka Charles Harrelsona, tak ten si svoje dve doživotia neodsedel. Zomrel vo veku 68 rokov 15. marca 2007 vo svojej väzenskej cele na infarkt. Posledné roky život strávil vo väzení s maximálnym stupňom stráženia, kde sa ocitol po tom, čo sa 4. júla 1995 pokúsil z inej basy utiecť.