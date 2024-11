Za obed dáte 2-5 eur a možno vám sem ani nenapadlo ísť: Na týchto miestach si užijete dovolenku pri mori aj v novembri

Radi cestujete? Hľadáte ideálne miesto na únik v novembri? Ste pripravení vyraziť za novými zážitkami? Či už máte radi dobrodružstvo, históriu, alebo exotické pláže, november je perfektným mesiacom na objavovanie destinácií, ktoré nie sú príliš ďaleko od Slovenska a ponúkajú jedinečné zážitky, priaznivé ceny a príjemné počasie. Pozrite si rebríček top miest, ktoré si nemôžete nechať ujsť!

V rebríčku 10 najlepších miest na cestovanie v novembri, ktorý vytvoril magazín Time Out, sa umiestnili nielen exotické destinácie, ale aj európske krajiny.

November je mesiac, ktorý je turistami stále menej obľúbený, pritom je to skvelé obdobie na cestovanie, pretože sa nachádza medzi rušným jesenným obdobím a vianočnými sviatkami, čím sa stáva cenovo dostupnejším. Navyše, v mnohých krajinách sú v novembri ešte príjemné teploty, preto je tento mesiac ideálnym obdobím aj na dovolenku pri mori.

Maroko, cenovo dostupná destinácia

Maroko je ideálnou voľbou pre novembrové cestovateľské dobrodružstvá. Okrem starobylých medín a orientálnych trhov ponúka aj piesočné duny Sahary. Teploty sú v tomto období veľmi príjemné, pohybujú sa od 20 do 25°C. Z Viedne sa napríklad do prímorského mesta Agadir dostanete spiatočne letecky približne od 130 eur. Podľa Touring in Morocco denné náklady pre turistu sú okolo 40 eur, ceny za jedlo sú tu o čosi nižšie ako u nás, streetfood 2 – 5 €, reštaurácie 5 – 10 €, auto si tu požičiate na deň za 30 – 50 €, čo robí Maroko jednou z cenovo dostupných možností.

November ponúka aj dovolenku pri mori

V rebríčku sa umiestnili aj krajiny ako Egypt a Turecko, ktoré sú pre Slovákov obľúbenými destináciami pre dovolenky pri mori, najmä ako all inclusive. Teploty počas novembra sa v týchto krajinách pohybujú rovnako ako v Maroku, okolo 20 – 25 °C, ako udáva Weather Monts.

Ak vás láka užiť si ešte slnečné lúče, skvelou destináciou je exotický Omán, ktorý sa pýši suchými údoliami alebo kaňonmi nazývanými wádí, či piesočnými dunami a historickými pevnosťami. Podľa Weather and Climate počas novembra teplota dosahuje až 30 °C.

Ak si však chcete užiť skôr kultúru, tou pravou destináciou v novembri je Dublin v Írsku, ktorý je síce chladnejší, 8 – 12 °C, ale ponúka pravú jesennú predvianočnú atmosféru. Navyše, cena letenky z Bratislavy tam aj späť sa pohybuje počas novembra už od 102 eur.