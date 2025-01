Za 7 dní chcel vymeniť 0,01 eura za rodinný dom. Muž riskoval vlastný krk a získal tisícky dolárov

Jeho púť začala výmenou centa za obyčajné, 10-centové pero, ktoré s ním zamenila neznáma dáma priamo na ulici. Pero po chvíli vymenil za figúrku dinosaura, ktorého hodnota bola 0,25 dolára. Modrú figúrku s ním ochotne vymenila predavačka zmrzliny, ktorá má dinosaurov veľmi rada. Dostal za to krabičku mentoliek v hodnote 1,50 dolára.

Článok pokračuje pod videom ↓

Takýmto spôsobom prebiehal prvý deň výzvy, na ktorú sa podujal youtuber menom Ryan Trahan. Jeho cieľom bolo za týždeň uskutočniť výmenu dostatočne veľakrát na to, aby získal funkčný rodinný dom. Dom nechcel sám pre seba – do výzvy sa pustil so zámerom darovať ho žene menom Hannah, ktorá bola jeho vernou fanúšičkou a viedla malý podnik.

Prvý deň bol dynamický, bál sa, že ho okradnú

Mentolky zamenil po prácnom oslovovaní neznámych ľudí na ulici s dvoma mužmi. Výmena bola vynikajúca, a získal za ňu slúchadlá z benzínovej pumpy za 8 dolárov.

Aby posilnil svoj marketing, Ryan vytlačil niekoľko letákov s nápisom „tento muž chce premeniť 0,01 dolára na dom!“ Promo skončilo brilantne, youtubera okamžite vyhľadávali ľudia na ulici, aby si urobili fotografiu.

Ryan podotkol, že práve v rozmedzí produktov za 8 až 50 dolárov dochádza pri obchodovaní často k problémom. „Ľudia majú záujem, pokiaľ je to vtipná drobná výmena. Tiež to začne fičať potom, keď už máte cenné produkty, ako sú AirPods a tak, ale práve v tejto fáze to väčšinou začne byť zvláštne,“ povedal.

Našťastie, pri prehľadávaní okolia narazil na garážový predaj. Majiteľka ochotne vymenila slúchadlá za retro polaroid v hodnote 45 dolárov.

V tomto bode však postupne začínali Ryana spoznávať aj neznámi ľudia na ulici. „Všade sa hovorí len o tebe,“ prezradil mu jeden z okoloidúcich.

Napriek tomu sa však jeho misia na chvíľu zasekla. A tak urobil správny ťah obchodníka – prezliekol sa do saka a vyrazil do ulíc znovu.

Jeho prístup k obchodu sa však nestretol s veľkou odozvou. Ryan sa dostával do úzkych, keď mu odrazu prišla správa z neznámeho čísla. Údajne išlo o priateľa mužov, ktorí Ryana na ulici spoznali. Ryanovi povedal, že má záujem o výmenu kamery, avšak výmenu môžu uskutočniť až v noci, keď skončí v práci.

Ryan mal menšie obavy. „V podstate som rátal s tým, že budem napadnutý a okradnutý. V úplne rovnakej situácii v inom videu ma takto už raz napadli.“

Obchod sa rýchlo rozbehol

Chvalabohu, nestalo sa tak. Namiesto toho sa Ryanovi obchod veľmi oplatil a získal zaň pár profesionálnych reprákov v hodnote 125 dolárov. Obchod pokračoval ďalší deň – Ryan po neúspešnom ráne objavil dídžeja, ktorý predával motorku. Zakrátko predmety vymenili a Ryan získal produkt za 800 dolárov.

A z tohto bodu to už šlo takmer ako po masle. Motorka skončila u pána, ktorý Ryanovi dal auto za 2-tisíc dolárov. Dohodol sa s ďalším autičkárom, ktorý sa dopočul o jeho výzve. Získal za to iné auto, v hodnote 5-tisíc dolárov. Za auto nakoniec získal malý domček v hodnote 8-tisíc dolárov.

Nakoľko však dom nájdete na google definovaný ako „priestor, v ktorom žije malá skupina ľudí, väčšinou rodina“, malý domček Ryan odmietol považovať za skutočný dom.

Počas posledných hodín výzvy sa stihol dostať do regionálnych správ, rozprávalo sa o ňom v rádiu a na internete. Vyhľadal ho pán, ktorý sa živí realitným maklérstvom. Vymenil malý domček za prázdny pozemok v hodnote 11-tisíc dolárov.

Nakoniec sa mu ozval iný pán, ktorý sa potreboval zbaviť staršieho domu. Výzvu Ryan ukončil výmenou pozemku za dom v hodnote 18,5-tisíca dolárov.

A hoci sa výzva nakoniec pretiahla z plánovaných 7 dní až na 28 dní, Ryan dom úspešne odovzdal novej majiteľke a výzvu zakončil.

„Tento dom je výsledkom každého, kto sa do tejto výzvy zapojil. Stál jeden cent, a ja za to ďakujem.“