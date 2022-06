Za 10 eur luxusné vily či pozemky narkobarónov. Mexiko spúšťa bláznivú lotériu, zapojiť sa môže každý

Výhra v lotérii symbolizuje veľký finančný zisk, ktorý pri troche šťastia zmení danému človeku život. Mexická lotéria sa však oddelila od svetovej konkurencie, keďže do odmien zaradila aj niekdajší majetok narkobarónov vrátane luxusných domov, pozemkov či ostrovov.

Mexická vláda rozhodla, že po minulom roku, kedy bol súčasťou lotérie aj dom známeho narkobaróna Joaquina „El Chapa“ Guzmána, bude opäť obdarovávať ľudí zhabaným majetkom skorumpovaných politikov a obchodníkov s drogami.

Ako píše portál Vice, v lotérii, ktorá sa uskutoční 28. júna (utorok), bude tentokrát hlavnou cenou vila bývalého drogového bossa Amada Carilla Fuentesa. Fuentes bol často známy pod prezývkou „El Señor de los Cielos“, teda Pán nebies.

Úrady v Mexiku si po minulom roku uvedomili, že „zbaviť sa“ zhabaných pozemkov a nehnuteľností po skorumpovaných politikoch a drogových bossoch formou zaradenia jednotlivých objektov do bežnej lotérie je skvelým spôsobom, ako spojiť príjemné s užitočným.

Lístok do tejto súťaže stojí v prepočte 9,52 eur a najväčším lákadlom tohtoročnej verzie je dom, ktorý vlastnil Carillo Fuentes. Luxusná vila má hodnotu približne 4,5 milióna eur, obsahuje 9 spální, vínnu pivnicu, bar, veľký bazén, bočný dom pre ochranku a služobníctvo a ďalšie rôzne vymoženosti, ktoré si drogový kráľ 90. rokov mohol vďaka kriminálnej činnosti dovoliť.

Carillova prezývka, Pán nebies, pochádzala z jeho typu prepravy drog. Vlastnil a prevádzkoval celú flotilu lietadiel, ktoré pašovali drogy do USA. Hoci údajne zomrel v roku 1997 počas zbabranej plastickej chirurgie, Carrillo Fuentes zostáva neslávne známou postavou v mexickej drogovej histórii. Dokonca kolujú reči, že smrť nafingoval, aby mohol žiť na slobode s inou identitou.

Mexický inštitút tak organizuje druhý ročník akcie „Vráťte ľuďom, čo bolo ukradnuté“. Sídlo Fuentesa bolo v hre aj minulý rok, no šťastné číslo nik nevyžreboval.

Spolu s kaštieľom bude tombola zahŕňať aj viac ako 100 voľných pozemkov pozdĺž pláže v tichomorskom štáte Sinaloa. Pozemky vlastnil bývalý guvernér štátu Sinaloa, Alfredo Toledo Corro, ktorý vo svojej funkcii pôsobil v rokoch 1981 až 1986. Tvrdí sa, že Toledo Corro počas tohto obdobia prijímal úplatky od bývalých drogových bossov, dodáva Vice.

You Could Win This Drug Lord Mansion in Mexico City for $10 – By @ngjanowitz​ (@Vice).- A huge house worth $4.5 million, formerly owned by the infamous cartel kingpin Amado Carrillo Fuentes, aka “El Señor de los Cielos,” is being put up for auction by… https://t.co/bpYUiWiVuF

— Juan Calderon 🇪🇨🇫🇷🇲🇽 (@juancalder) June 24, 2022