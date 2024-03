Za 1 euro nakúpite na ďalšom mieste: Obľúbený lacný second hand otvoril vynovenú prevádzku. Ľudia sú nadšení

Nakupovanie v second handoch si v posledných rokoch získalo aj takých ľudí, ktorí by v minulosti do takéhoto obchodu ani len nevstúpili. Preto je skvelou správou, že ich máme aj na Slovensku viac než dosť. Nielenže nákupom takéhoto oblečenia dáme veciam druhú šancu na život, ale v mnohých prípadoch tu nájdeme štýlové kúsky za veľmi prijateľné ceny. Sieť sekáčov Humana People to People Slovakia patrí medzi známe po celom Slovensku. A iba pred niekoľkými dňami otvorila svoju vynovenú predajňu v Martine.

Svoje brány pre zákazníkov znovuotvorila 26. februára predajňa Humany v Martine na Severe, informovala o tom na sociálnej sieti.

Ľudí to potešilo

Viacerí v komentároch vyjadrili svoje nadšenie a chválili, ako nová predajňa vyzerá. „Predajňa dostala nový cveng… krásne uloženie, prehľadne. Je nádherná, opticky veľká a presvetlená. Naozaj pekný kus roboty sa vám všetkým podaril,“ stojí v jednom z nich.

Zhodli sa aj na tom, že sa jej už nemohli dočkať.

Kus oblečenia aj za pár centov

Spomínaný second hand láka zákazníkov nízkymi cenami. Počas výpredajového týždňa každým dňom ceny oblečenia klesajú a niekedy sa dostanú až na 70 centov za kus, prípadne 50 centov, ak ide o doplnky a detský tovar. Okrem toho tu nakúpite aj za tri, dve alebo jedno euro.